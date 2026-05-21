Пенсия свыше 26 тыс. грн: названы категории, которым начислят такие выплаты в июне

Некоторые украинские пенсионеры смогут получить пенсию выше утвержденного максимального уровня. Это свыше 26 тыс. грн.

Кто из пенсионеров будет иметь право на самые большие выплаты

По украинскому законодательству ряд категорий пенсионеров наделены правом получать так называемые «специальные пенсии». Их назначают на особые условия работы в период трудовой деятельности. В частности, речь идет об опасных для здоровья условиях, службе в силовых органах, работе в госучреждениях.

Начисление выплат для таких лиц предоставляется по другому порядку по сравнению с обычными пенсиями по возрасту. Право получать пенсии по специальным законам предусмотрено:

судей — вопрос выплат для таких лиц регулирует закон «О судоустройстве и статусе судей»;

прокуроров — пенсии выплачиваются по закону «О прокуратуре»;

ликвидаторов аварии на ЧАЭС — вопрос пенсии регулирует закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

силовиков (военнослужащие, работники Нацполиции, Службы безопасности, Госбюро расследований и другие) — пенсия предоставляется по закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»;

госслужащих для осуществления реформы и других.

В законодательстве закреплен размер максимальной пенсии в Украине. Он составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В этом году показатель вырос до 2595 грн. Поэтому максимально могут насчитывать 25 950 грн.

Какие суммы спецпенсий ограничат в июне

В законе о «Госбюджете-2026» прописано требование ограничения самых высоких ежемесячных выплат. Эта мера будет актуальна только на период военного положения. Обойти лимиты имеют право только те, кто защищает страну от агрессии России или был участником защиты от 2014 года.

Ограничения не коснутся базовой составляющей пенсии до 10 прожиточных минимумов, а будут действовать только на избыток суммы более 25 950 грн. В июне применят следующие понижающие коэффициенты:

0,5 или 50% — к сумме, превышающей 10 прожиточных минимумов, однако не более 11;

0,4 или 40% — к части выше 11 прожиточных минимумов, однако не более 13;

0,3 или 30% — к сумме, превышающей 13 прожиточных минимумов, однако не более 17;

0,2 или 20% — к части выше 17 прожиточных минимумов, однако не более 21;

0,1 или 10% — к сумме более 21 прожиточного минимума.

Ввиду этого даже если гражданин будет иметь право на высокую пенсию, ее размер будет урезан за счет понижающих коэффициентов.

По законодательству украинские пенсионеры имеют полное право на всевозможные дополнительные выплаты, бонусы и надбавки к своему основному обеспечению. Однако не все виды доплат начисляются государственными органами в автоматическом режиме. Из-за банального отсутствия официального заявления или неполного пакета предоставленных документов граждане ежемесячно теряют сотни гривен.

Так, некоторые из пенсионеров могут оформить доплату более чем в тысячу гривен. Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут оформить доплату по уходу в размере 1038 гривен в месяц. Зоокема, для назначения выплаты нужно и подать заявление в Пенсионный фонд.

