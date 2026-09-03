Пенсия в 60 лет: как не потерять часть выплат из-за обращения в ПФУ

Деньги. / © Национальный банк Украины

Реклама

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, рискуют потерять выплаты за несколько месяцев, если вовремя не обратятся в Пенсионный фонд Украины. В случае опоздания пенсию могут назначить не с даты возникновения права на нее, а только со дня подачи заявления.

Как не потерять выплаты из-за позднего обращения в ПФУ, сообщило издание Новости.LIVE.

Реклама

В Пенсионном фонде отмечают, что будущим пенсионерам следует соблюдать установленные сроки для оформления документов, чтобы получить выплаты в полном объеме сразу после достижения 60 лет

Реклама

По законодательству, у украинцев есть четыре месяца для обращения: подать заявление и пакет документов можно за месяц до дня рождения или в течение трех месяцев после него. Впрочем, если пропустить эти сроки, пенсию назначат не со дня достижения 60-летнего возраста, а только с даты фактического обращения в ПФУ.

Для своевременного выхода на заслуженный пенсию в 60 лет необходимо иметь достаточное количество официально отработанных лет. В 2026-м это не менее 33 лет, но уже в последующие годы эта планка только продолжит расти:

34 года — в 2027 году;

35 лет — в 2028 году.

Если в этом году 60-летнему украинцу не хватает страхового стажа, выход на пенсию придется отложить. При наличии от 23 до 32 лет стажа пенсию можно будет оформить в 63 года, а если стаж составляет от 15 до 23 лет — не раньше 65-летнего возраста.

В Пенсионном фонде советуют заблаговременно проверить состояние собственного страхового стажа. Все данные об официальном трудоустройстве начиная с 1 января 2004 уже внесены в Государственный реестр застрахованных лиц.

Реклама

Впрочем, информация о предыдущей трудовой деятельности может отсутствовать. Чтобы узнать это, следует лично обратиться в ПФУ или через личный кабинет на вебпортале учреждения. Если периоды работы до 2004 года не отображаются в электронной системе, их необходимо добавить, предоставив бумажную трудовую книжку в отделение или загрузив ее сканированную копию через портал.

Напомним, существуют ошибки в трудовой, из-за которых можно потерять годы стажа. Проблемы со страховым стажем нередко возникают из-за ошибок в документах, оформленных много лет назад. О том, что отдельные периоды работы не были отнесены к стажу, человек может узнать только при оформлении пенсии.

Новости партнеров

Новости партнеров