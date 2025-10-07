Пенсия в случае потери кормильца-военнослужащего: какой размер суммы и кто получит

Размер пенсии зависит от причины смерти кормильца / © ТСН

В Украине выплаты семьям погибших военных регулируются законом №2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

Закон гарантирует, что пенсия в случае потери кормильца не может быть ниже двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Выплаты производятся на весь период нетрудоспособности, а для лиц, достигших пенсионного возраста, — пожизненно.

Кто имеет право на пенсию в случае утраты кормильца

Согласно закону, право на пенсию в случае потери кормильца имеют семьи умерших военнослужащих:

во время прохождения службы

не позже трех месяцев после увольнения

позже трех месяцев — если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период службы

На выплаты могут претендовать семьи военных пенсионеров, если кормилец умер во время получения пенсии или не позднее пяти лет после ее прекращения.

Размер пенсии при потере кормильца

Семьям военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, защите родины или ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, пенсия назначается:

в размере 70% денежного довольствия кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи

в размере 50% — если право имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи, кроме родителей и супругов

Если смерть наступила из-за несчастного случая, не связанного со службой, или болезни, связанной с прохождением службы, размер пенсии составляет 30% заработка на каждого нетрудоспособного члена семьи.

