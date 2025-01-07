Пенсия в Украине: как изменится размер выплат по инвалидности 2025 года

С 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы, которая предусматривает изменения в порядке начисления и выплаты пенсий по инвалидности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

До реформирования с 1 января 2025 года значительных изменений в системе выплаты пенсий не ожидается. Текущие требования для получения пенсии по инвалидности включают не менее одного года трудового стажа. Выплаты по инвалидности зависят от трудового стажа и группы инвалидности: для 1 группы – 100% пенсии по возрасту, для 2 группы – 90%. Текущие размеры минимальных социальных пенсий по инвалидности составляют:

1 группа — 2 760 гривен;

2 группа — 2 520 гривен;

3 группа — 2093 гривны.

Однако после осуществления реформы эти выплаты могут быть изменены или отменены, если не будет создана новая система социальной защиты для людей с инвалидностью. Детали реформы станут известны ближе к ее внедрению.

Напомним, в правительстве определились с размером индексации пенсий.

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