Пенсия в Украине: кому платят более 97 тысяч гривен

В Украине пенсии получают 10,69 млн человек.
В Украине пенсии судей с апреля 2022 года по апрель 2023 год увеличились на 5,3 тысяч грн и составили 97,7 тысяч грн в месяц.
Об этом говорится в отчете ПФУ, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.
Всего пенсии (по закону пожизненная выплата) получают 3 639 судей. Для сравнения, всего в Украине – 10,69 млн пенсионеров. В масштабах Пенсионного фонда расходы на пенсии судей незначительны, однако это единственная группа, которая получает особые выплаты.
Напомним, после мартовской индексации в стране выросла средняя пенсия — теперь она составляет чуть больше 5 тысяч гривен. В то же время в ПФУ подсчитали, в каких регионах самые большие пенсии.
- Киеве — 7129 гривен
- Донецкой области — 6560 гривен
- Луганской области — 6049 гривен
- Днепропетровской области — 5804 гривны
Наименьшие пенсии в Тернопольской (3998 грн), Закарпатской (4164 грн) и Черновицкой (4182 грн) областях.
С 1 июня работающим пенсионерам начнут выплачивать перечисленные пенсии. Перерасчет выплатят сразу за три месяца – апрель, май, июнь. Однако в ПФУ предупредили, что повышение может оказаться несущественным.
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