Пенсия в Украине: кому платят более 97 тысяч гривен

В Украине пенсии судей с апреля 2022 года по апрель 2023 год увеличились на 5,3 тысяч грн и составили 97,7 тысяч грн в месяц.

Об этом говорится в отчете ПФУ, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Всего пенсии (по закону пожизненная выплата) получают 3 639 судей. Для сравнения, всего в Украине – 10,69 млн пенсионеров. В масштабах Пенсионного фонда расходы на пенсии судей незначительны, однако это единственная группа, которая получает особые выплаты.

Напомним, после мартовской индексации в стране выросла средняя пенсия — теперь она составляет чуть больше 5 тысяч гривен. В то же время в ПФУ подсчитали, в каких регионах самые большие пенсии.

Киеве — 7129 гривен

Донецкой области — 6560 гривен

Луганской области — 6049 гривен

Днепропетровской области — 5804 гривны

Наименьшие пенсии в Тернопольской (3998 грн), Закарпатской (4164 грн) и Черновицкой (4182 грн) областях.

С 1 июня работающим пенсионерам начнут выплачивать перечисленные пенсии. Перерасчет выплатят сразу за три месяца – апрель, май, июнь. Однако в ПФУ предупредили, что повышение может оказаться несущественным.

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