Пенсия в Украине: на какую сумму можно рассчитывать с минимальной и средней зарплатой

Граждане Украины, которые работают официально и получают минимальную заработную плату, могут претендовать на пенсию в размере 2093 грн. Со средней зарплатой размер пенсии составит 4,5 тыс. грн. Что меньше средней пенсии по стране.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Так, при расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на отношение средней зарплаты в Украине к средней зарплате будущего пенсионера (месяц до месяца). Вышедшую сумму умножают на количество отработанных лет и на 1%.

"Украинец, плативший взносы со средней зарплаты, на пенсии сможет получать выплату в размере около 29% привычного дохода. Сейчас это 4,5 тыс. грн. При этом украинец, официально получающий минимальную зарплату, получит пенсию в размере всего 2093 грн ", – говорится в материале.

Для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тыс. грн.

Средняя пенсия украинцев, вышедших на пенсию по возрасту, составляет 5230 грн. Пенсия украинцев, получивших пенсию по выслуге лет, в среднем составляет 9635 грн.

Всего в Украине пенсии получают 10 млн. 539 тыс. человек. За год (с октября до октября) количество пенсионеров уменьшилось на 187 тыс. человек. Часть пенсионеров продолжает работать – это 2,7 млн человек.

Раньше мы писали, сколько украинцев получают пенсию более чем в 10 тысяч грн (график).

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