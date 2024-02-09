Пенсия в Украине: раскрыты законодательные уловки повышения выплат

Есть не менее четыре варианта повысить свою пенсию.

В Украине размер пенсии определяется исходя из стажа работы и уровня заработной платы. Однако окончательная сумма пенсионных выплат также зависит от того, были ли поданы правильно заполненные документы со стороны будущего пенсионера.

Об этом сообщает профильное издание "Минфин"

По данным издания, существует, по меньшей мере, четыре способа увеличить свою пенсию, каждый из которых позволяет оптимизировать размер выплаты в свою пользу.

Предоставить справки о заработной плате за 5 лет подряд до 30 июня 2000 года

Зарплата для расчета пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, на основе информации, хранящейся в системе персонифицированного учета, которую ведет Пенсионный фонд Украины.

Заработная плата за последние 60 месяцев до 1 июля 2000 года может быть учтена по желанию заявителя, при наличии соответствующей документации. Эта документация включает в себя личные счета, платежные сведения и другие подтверждающие документы о начисленной и выплаченной заработной плате со стороны предприятия, учреждения или организации, в которых заявитель работал и на основании которых он обращается за пенсией.

Зачисление периодов работы в стаж

Часто Пенсионный фонд не учитывает периоды работы как стаж из-за неправильного оформления записей в трудовой книжке. Учитывая, что продолжительность страхового стажа оказывает непосредственное влияние на размер будущей пенсии, решение этой проблемы может быть найдено двумя способами.

"Первый — предоставить уточняющую справку с предприятия, где лицо работало. Второй — обратиться в суд с требованием обязать Пенсионный фонд отнести соответствующие периоды работы в стаж", — отмечает эксперт.

На сегодняшний день, согласно его заявлению, судебная практика в таких разногласиях склоняется в пользу пенсионеров.

Лучшим и экономически выгодным вариантом является получение справки о трудовой деятельности и ее предоставлении в Пенсионный фонд. Этот путь следует выбирать прежде всего. Однако возникают ситуации, когда получить такую справку невозможно по объективным причинам. Например, предприятие может быть ликвидировано, но документы не переданы в архив, либо переданы не все, либо предприятие и архив находятся на неподконтрольной территории. В таких случаях единственным вариантом становится обращение в суд, где вероятность положительного решения достаточно высока.

Правда, судебный процесс сопровождается определенными издержками. Сумма зависит от того, будет ли сам человек заниматься делом или с адвокатом. Если сам, то ему нужно будет уплатить только судебный сбор – 1 211,2 грн. Если с адвокатом – еще и гонорар адвокату.

Переход с одного вида пенсии на другой

Человек имеет право на переход с одного вида пенсии на другой, например, с пенсии за выслугу лет по Закону Украины "О пенсионном обеспечении" на пенсию по возрасту по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обычно такой переход происходит в случае, когда другой вид пенсии обеспечивает более значительные выплаты.

При переходе с одного вида пенсии на другой новый показатель средней заработной платы за три предыдущих года должен применяться. Это может значительно повысить выплату, особенно для пенсионеров, которые вышли на пенсию давно.

Однако в большинстве случаев пенсионные органы не используют новый показатель. Решить этот вопрос непросто. Обычно для защиты своих прав приходится обращаться в суд.

Судебные споры с органами Пенсионного фонда

Многие выражают недовольство относительно начислений пенсий, которые осуществляет Пенсионный фонд. Основным источником жалоб есть неправильный расчет суммы выплаты. Также можно оспорить кажущиеся незаконными действия Пенсионного фонда, такие как, например, невыполнение перерасчета пенсий на основе новых данных о доходах (что особенно актуально для военных пенсионеров), игнорирование процесса индексации и т.п.

"К сожалению, в большинстве случаев разрешить такие споры можно только в судебном порядке. Однако делать это однозначно нужно, ведь все это влияет на пенсию, которую человек будет получать", — пишет издание.

Ранее стало известно, что в Украине пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет надбавок – а именно доплаты по возрасту: те, кому исполнилось 70 лет, дополнительно получают 300 грн, 75 лет – 456 грн, 80 лет – 570 грн. Речь идет о гражданах, размер пенсии которых не превышает 10340 грн.

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