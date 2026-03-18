Пенсия в Украине: сколько и как можно получить надбавки, как не потерять выплаты и каких изменений ожидать

Кто не получит повышение пенсии и почему в платежках разные суммы

Мартовская индексация пенсий в 2026 году принесла обновленные суммы многим украинцам, однако из-за особенностей начисления не все получили ожидаемый рост выплат.

ТСН.ua объясняет, как работает механизм перерасчета «тела» пенсии, кто имеет право на дополнительные гарантии и что нужно сделать пенсионерам, которые работают или находятся за границей, чтобы не потерять начисления.

Что стоит знать украинцам об индексации пенсий

Согласно постановлению № 236, которое Кабинет Министров принял 25 февраля, в Украине заработала обновленная схема перерасчета соцвыплат. Этот нормативный акт официально запустил процесс ежегодного повышения пенсий и страховых выплат, который стартовал с 1 марта 2026 года.

Важно заметить, что сейчас происходит индексация пенсий, назначенных до 31 декабря 2025 года включительно.

Пенсионерам не нужно никуда обращаться, поскольку перерасчет произойдет автоматически на основе данных пенсионных дел.

В этом году для исчисления пенсий применяется коэффициент 1,121, на который умножают показатель средней заработной платы по стране.

На коэффициент 1,121 увеличиваются:

военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца;

размеры минимальных военных и чернобыльских пенсий по инвалидности;

размер пенсии за особые заслуги перед Украиной борцам за независимость;

размеры пенсий государственным служащим, служащим органов местного самоуправления, народным депутатам Украины, ученым.

Для каждого пенсионера сумма надбавки рассчитывается индивидуально, при этом установлены определенные границы: минимальная доплата составит 100 гривен, а максимальное повышение составит — 2 595 гривен.

Кроме общей индексации, вводится система дополнительных гарантий для социально уязвимых групп. Так, неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным стажем (35 лет для мужчин и 30 для женщин), а также лица старше 80 лет с меньшим стажем (25 и 20 лет соответственно) не могут получать меньше 4 213 гривен. Для возрастной категории от 70 до 80 лет при наличии полного стажа минимальный порог установлен на уровне 4 050 гривен.

Пенсионеры до 70 лет с полным стажем и лица с инвалидностью I группы имеют право на выплаты от 3 725 гривен. Для других категорий неработающих граждан минимальная пенсия составляет 3 406 гривен.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года произойдет автоматический перерасчет выплат для пенсионеров, которые продолжают работать.

Кто не получит повышение пенсии

Мартовская индексация пенсий в 2026 году с коэффициентом 12,1% вызвала немало вопросов у пенсионеров, ведь реальные суммы начислений часто отличаются от ожидаемых. Как разъясняют юристы, такое неравномерное повышение обусловлено спецификой расчетов, где процент добавляется только к основной части выплаты, так называемого «тела» пенсии.

Все другие составляющие, например надбавки за сверхурочный стаж, донорство или социальные льготы, остаются без изменений и добавляются к уже проиндексированной базе. Именно поэтому два человека с одинаковыми выплатами могут получить разные по размеру доплаты, хотя государство гарантирует минимальную надбавку в 100 гривен.

Важным фактором является ограничение максимальной пенсии, которая в 2026 году не может превышать 25 950 гривен (исключение — военные). Если после перерасчета сумма выходит за эти пределы, индексация фактически не проводится.

Пенсионеры, которые продолжают работать, также получили повышение базовой части на 12,1%. Однако определенные социальные доплаты и обновленные надбавки за стаж они начнут получать только после официального увольнения с места работы.

Также не получат повышение пенсии:

получатели специальных пенсий (в частности, прокуроры, судьи);

граждане со стажем менее 15 лет (получают социальную помощь);

лица, вышедшие на пенсию в течение 2023-2025 годов (им добавят только по 100 грн).

Как самостоятельно рассчитать свою прибавку к пенсии: пошаговая инструкция

Согласно правительственному постановлению №236 от 25 февраля 2026 года, выплаты пересчитывают с коэффициентом 1,121. Стоит учесть, что индексируется только основной размер пенсии(«тело»), без учета дополнительных надбавок и льгот.

Документ также устанавливает лимиты: доплата не может быть меньше 100 грн и не должна превышать 2 595 грн.

Узнать точную сумму после перерасчета можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого вам необходимо:

зайдите на сайт портала и нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу;

авторизуйтесь с помощью электронной подписи (КЭП), через BankID или «Дія.Підпис»;

в меню слева выберите раздел «Моя пенсия». Там отобразится актуальный размер выплаты, действующий с 1 марта.

Часть украинцев рискуют потерять пенсию — как этого избежать

Пенсионеры со статусом ВПЛ, граждане, которые остаются в оккупации или длительное время проживают за пределами Украины (более 183 дней), должны пройти обязательную идентификацию до 1 апреля. Процедура также предусматривает подачу декларации о том, что лицо не получает пенсионные выплаты от РФ. Если не выполнить эти требования вовремя, начисление пенсий будет приостановлено.

Определенным категориям пенсионеров необходимо пройти идентификацию

Тем пенсионерам, которые уже подтвердили свою личность через видеосвязь, нужно проверить, была ли процедура зачислена. Специалисты Пенсионного фонда Украины напоминают, что решение об установлении личности направляется на электронную почту, указанную пенсионером в заявлении.

Если в обращении был указан идентификационный номер (РНОКПП), статус идентификации можно отследить онлайн:

зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

открыть раздел «Мои обращения».

Стоит заметить, что кроме видеоидентификации, существует еще несколько вариантов прохождения проверки:

личный визит: обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

электронная подпись: воспользоваться сервисом «Дія.Підпис» на портале услуг ПФУ.

Для тех, кто за рубежом: получить удостоверение в консульском учреждении и отправить копию документа в ПФУ по почте или через веб-портал.

В то же время рискуют потерять часть страхового стажа при назначении пенсии, граждане, которые не оцифруют свои трудовые книжкидо 10 июня 2026 года.

В ПФУ напоминают, что переход к электронному формату является частью цифровизации государственных услуг. Это позволяет хранить информацию о трудовой деятельности в единой базе и избежать потери данных в случае повреждения или потери бумажной книжки.

Что нужно знать работающим пенсионерам, которые работают

Согласно статье 42 Закона Украины №1058, в апреле 2026 года автоматический перерасчет выплат ждет продолжающих работать пенсионеров. Эта процедура касается тех граждан, которым пенсия была назначена или в последний раз пересчитана по крайней мере два года назад, то есть до 1 апреля 2024 года. Для тех, кто вышел на заслуженный отдых позже, следующий этап пересмотра выплат запланирован уже на апрель 2027 года.

Сумма доплаты рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера, поскольку она зависит от официальной заработной платы и продолжительности страхового стажа. Пенсионный фонд Украины автоматически выбирает наиболее выгодный для гражданина вариант перерасчета.

Если заработок за последние два года был низким, во внимание берут только дополнительный стаж. В случае же официального роста доходов, повышающего индивидуальный коэффициент зарплаты, перерасчет осуществляют одновременно и по стажу, и по заработку.

Сама формула расчета базируется на произведении средней зарплаты по стране за три года, личного коэффициента заработка и коэффициента стажа, где каждый год работы добавляет один процент к общей сумме.

Каких изменений ждать украинским пенсионерам через год

В украинской пенсионной системе готовятся масштабные изменения, предусматривающие переход от принципа «общего котла» к созданию персональных накопительных счетов. Главная особенность этой реформы заключается в том, что взносы работников станут их частной собственностью, которую в будущем можно будет даже передать по наследству.

Правительство стремится обеспечить пенсионерам выплаты на уровне не менее 40% от их средней зарплаты, где одна половина суммы будет поступать из традиционной солидарной системы через баллы, а другая — из индивидуальных накоплений. На начальном этапе эти средства планируют инвестировать в государственные облигации под высокий процент, чтобы они работали на экономику и были защищены от обесценивания.

Однако экономические эксперты предостерегают о серьезных рисках, связанных с историческим опытом инфляции в Украине. Экономист Олег Пендзин отмечает, что с момента введения гривны в 1996 году цены выросли более чем в 37 раз, а покупательная способность денег сократилась до критического минимума.

Это означает, что за 100 гривен сегодня можно приобрести лишь крошечную долю того, что было доступно три десятилетия назад. Именно такая нестабильность цен остается главной преградой для внедрения накопительной системы, хотя законодательная база для нее существует еще с 2004 года.

Напомним, украинцам с инвалидностью повысили пенсии. Кто и сколько получит — читайте в материале.

