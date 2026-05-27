Пенсия в Украине: сколько нужно проработать, чтобы уйти на отдых в 2026 году

В Украине выход на заслуженный отдых и назначение пенсионных выплат по возрасту напрямую зависят от количества накопленного страхового стажа. В зависимости от этого украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Соответствующие нормы прописаны в статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщают в Пенсионном фонде.

Сколько стажа нужно для того, чтобы выйти на пенсию

Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста. В 2026 году действуют следующие требования:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет официального стажа;

для выхода на отдых в 63 года понадобится не менее 23 лет стажа;

чтобы оформить выплаты в 65 лет, достаточно иметь минимальный порог — от 15 лет стажа.

Стоит заметить, что есть важное правило для тех, кто отпраздновал свой юбилей (60, 63 или 65 лет) в конце прошлого, 2025 года, но за назначением выплат обратился только сейчас, в 2026. В таком случае для них действуют старые лимиты стажа — то есть требования, которые были актуальны на момент достижения нужного возраста.

Соответственно, для таких граждан необходимо иметь стаж:

32 года для 60-летних,

22 года для 63-летних

15 лет для 65-летних.

Как и где можно оформить пенсионные выплаты

Подать заявление на назначение выплат в Украине можно двумя способами:

лично: для этого нужно посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Привязки к месту регистрации или фактического проживания нет — документы примут в любом отделении.

дистанционно через интернет: если нет желания стоять в очередях, оформить все можно из дома через веб-портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Оцифрованные документы и заявление в таком случае нужно заверить с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или Дія.Підпису.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости

За год в Украине базовые продукты существенно подорожали, из-за чего расходы на еду для одинокого пенсионера выросли критически. Экономист Олег Пендзин сравнил новые цены с государственными нормами питания и обнаружил разрыв, который не покрывает даже весенняя индексация.

В свою очередь киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупредили о новой волне мошенничества: людям массово рассылают фейковые сообщения о якобы надбавках к пенсии от 3200 до 5300 грн, чтобы через фишинговые ссылки похитить персональные данные и деньги. В ведомствах отмечают, что никаких таких выплат нет, а любые предложения перейти по ссылке для «подтверждения области проживания» или «сохранения пенсии» — это классическая ловушка аферистов.

