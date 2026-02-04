Пенсия военнослужащего после его смерти: может ли ее получать жена и кому она назначается

Пенсия военнослужащего

Реклама

После смерти военнослужащего в Украине не предусмотрен механизм автоматического перехода его пенсии членам семьи. Как разъясняет Пенсионный фонд Украины, пенсия, которую военный получал при жизни, прекращается со дня смерти, однако его семье может быть назначена пенсия в связи с потерей кормильца как отдельный вид государственного пенсионного обеспечения.

Законодательство четко разграничивает понятие пенсии умершего и пенсии членам его семьи. Согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», пенсия военнослужащего не передается по наследству, а может быть назначена пенсия в связи с потерей кормильца.

Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Как отмечает Пенсионный фонд Украины, право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего военнослужащего, находившиеся на его содержании.

Реклама

К этому кругу относятся

жена или муж, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность,

несовершеннолетние дети,

студенты дневной формы обучения до 23 лет,

а также дети с инвалидностью вне зависимости от возраста.

Кроме того, право могут иметь родители военного при условии их нетрудоспособности.

Отдельные гарантии предусмотрены именно для жены военнослужащего, осуществляющего уход за общим ребенком. Как официально разъясняет Пенсионный фонд Украины, если жена ухаживает за ребенком до восьми лет, пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от его возраста и трудоспособности.

Каков размер пенсии после смерти военнослужащего

Размер пенсии по случаю потери кормильца зависит от обстоятельств смерти военного. Если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с исполнением обязанностей службы, пенсия для каждого нетрудоспособного члена семьи составляет 70% денежного довольствия или пенсии умершего.

Реклама

В случаях, когда смерть не связана с исполнением служебных обязанностей, применяются другие размеры выплат, определенные законодательством, но с соблюдением минимальных государственных гарантий.

Как оформить выплаты жене

Для назначения пенсии жене необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины и подать документы, подтверждающие брак, смерть военнослужащего, состав семьи, возраст ребенка (при уходе за ребенком до 8 лет) и другие обстоятельства, которые дают право на выплату.



.