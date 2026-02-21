- Дата публикации
Пенсия вырастет, кроме индексации: кто и когда получит новые доплаты
Право на возрастную прибавку зависит от размера пенсии.
В этом году пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат не только из-за индексации. В Украине предусмотрены изменения в доплатах по возрасту.
Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин в блиц-интервью «РБК.Украина».
«В Украине действуют доплаты к определенным размерам пенсий в зависимости от возраста, установленных предварительными решениями правительства, и после мартовской индексации они также возрастут», — подчеркнул глава Минсоцполитики.
Кто получит надбавки по возрасту:
для людей 80+ минимальная пенсионная выплата вырастет от 3 758 грн до 4 213 грн;
для людей от 70 до 80 лет — с 3 613 грн до 4 050 грн.
По словам министра, следующий этап повышения состоится уже с 1 апреля. Будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом дополнительного страхового стажа.
«Такой перерасчет осуществляется раз в два года и зависит от индивидуальных параметров: приобретенного стажа и уплаченных взносов», — добавил министр.
Как сообщалось, очередная индексация пенсий пройдет в марте. Выплаты проиндексируют на 12,1%. Сумма повышения для пенсионеров варьируется от 100 до 2595 грн — в зависимости от стажа и текущего размера соцвыплат.