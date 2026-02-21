Пенсия вырастет, кроме индексации: кто и когда получит новые доплаты

Гривна. / © pixabay.com

Реклама

В этом году пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат не только из-за индексации. В Украине предусмотрены изменения в доплатах по возрасту.

Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин в блиц-интервью «РБК.Украина».

«В Украине действуют доплаты к определенным размерам пенсий в зависимости от возраста, установленных предварительными решениями правительства, и после мартовской индексации они также возрастут», — подчеркнул глава Минсоцполитики.

Реклама

Кто получит надбавки по возрасту:

для людей 80+ минимальная пенсионная выплата вырастет от 3 758 грн до 4 213 грн ;

для людей от 70 до 80 лет — с 3 613 грн до 4 050 грн.

По словам министра, следующий этап повышения состоится уже с 1 апреля. Будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом дополнительного страхового стажа.

«Такой перерасчет осуществляется раз в два года и зависит от индивидуальных параметров: приобретенного стажа и уплаченных взносов», — добавил министр.

Как сообщалось, очередная индексация пенсий пройдет в марте. Выплаты проиндексируют на 12,1%. Сумма повышения для пенсионеров варьируется от 100 до 2595 грн — в зависимости от стажа и текущего размера соцвыплат.