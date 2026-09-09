Пенсия за 25 лет стажа: почему в 60 лет выплат не будет и сколько придется ждать

Когда можно выйти на пенсию с 25 годами стажа

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Продолжительность приобретенного страхового стажа остается ключевым фактором, который определяет не только возраст выхода на заслуженный отдых, но и итоговый размер пенсии. Несмотря на то, что 25 лет официального труда дают право на назначение пенсии в 2026 году, право на это имеют не все.

Об этом говорится на портале ПФУ.

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Выход на пенсию с 25 годами стажа: в каком возрасте это возможно и на какие выплаты рассчитывать

В Пенсионном фонде Украины напоминают о действующих нормативах относительно необходимого стажа для выхода на пенсию в 2026 году.

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Для выхода на пенсию в 60 лет, в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно минимум 23 года стажа, а для тех, кто хочет выйти на пенсию в 65 лет, нужно не менее 15 лет страхового стажа.

Таким образом, граждане, имеющие 25 лет страхового стажа, смогут претендовать на выплаты только после достижения 63 лет.

Если взять для расчета типичные условия — выход на пенсию на общих основаниях и официальную заработную плату на уровне 15 тысяч гривен — то с помощью пенсионного калькулятора можно определить ориентировочный размер будущих выплат. При таких параметрах итоговая сумма пенсии составит примерно 4,1 тысячи гривен.

Напомним, что планка требований к страховому стажу постепенно повышается в рамках пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года.

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Изменения касаются показателей выхода на отдых в 60 и 63 года — в результате минимальный порог для этих возрастных категорий возрастет до 35 и 25 лет соответственно.

Для оформления выплат в 65 лет требования останутся неизменными — для этого по-прежнему будет достаточно иметь не менее 15 лет стажа.

Стаж пенсии: последние новости

Напомним, в Украине граждане с инвалидностью I, II или III группы имеют право на пенсию при наличии от 1 до 15 лет страхового стажа (в зависимости от возраста и группы), а для лиц, которые получили инвалидность во время срочной военной службы или событий Революции Достоинства, стаж не требуется.

Выплаты рассчитываются в процентах от пенсии по возрасту (100% для I группы, 90% для II группы, 50% для III группы) или назначаются со дня установления инвалидности, если обратиться в течение трех месяцев.

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Для военнослужащих выплаты регулируются отдельным законом и исчисляются от денежного обеспечения при наступлении инвалидности во время службы или вследствие связанных с ней заболеваний (60–100% вследствие войны и 40–70% другим лицам). Пострадавшим от Чернобыльской катастрофы пенсия рассчитывается по размеру фактических убытков за рабочую деятельность в зоне отчуждения или по пятикратному размеру минимальной зарплаты.

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