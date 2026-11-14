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Пенсия за особые заслуги: кто получает более 5 тысяч гривен ежемесячно
Пенсию за особые награды устанавливают как прибавку к основной пенсии.
В Украине некоторым гражданам предусмотрена пенсия за особые заслуги, устанавливаемая за выдающиеся геройские поступки или существенные трудовые достижения. С 1 марта 2026 года для борцов за независимость Украины в ХХ веке, отвечающих критериям закона, ее размер составляет 5667,51 гривны в месяц.
Об этом сообщает ПФУ.
Согласно действующему законодательству, в частности, пенсию за особые заслуги перед Украиной могут устанавливать для граждан определенные профессии. Порядок оформления, суммы и круг лиц определяет закон №1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».
Право на такую пенсию могут предоставлять:
Героям Украины, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами, лицам со званием «народный»
Ветеранам войны, награжденным за личное мужество в защите страны
Выдающимся спортсменам, космонавтам, членам летно-испытательных экипажей
Лицам, отмеченным госнаградами, почетными званиями и премиями
Матерям, воспитавшим пять и более детей до 6-летнего возраста (а также одиноким родителям)
Борцам за независимость Украины и реабилитированным жертвам репрессий
Пенсию за особые заслуги устанавливают как прибавку к основной пенсии:
пенсии по возрасту
пенсии по инвалидности
пенсии в случае потери кормильца
пенсии за выслугу лет
Пенсия в Украине — последние новости
В декабре 2026 года пенсионеры, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей, могут получать ежемесячную надбавку от 908 до 1038 гривен. Размер доплаты за особые заслуги перед Украиной зависит от количества детей и назначается Пенсионным фондом по действующему законодательству.
Кроме того, в 2027 году Минсоцполитики предлагает пересмотреть солидарную пенсионную систему, введя базовую и страховую составляющие и изменив расчет страховой пенсии. По замыслу совокупная выплата из этих частей должна составлять не менее 6000 гривен, а страховая часть будет зависеть от уплаченных взносов.