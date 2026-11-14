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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Пенсия за особые заслуги: кто получает более 5 тысяч гривен ежемесячно

Пенсию за особые награды устанавливают как прибавку к основной пенсии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пенсия

Пенсия

В Украине некоторым гражданам предусмотрена пенсия за особые заслуги, устанавливаемая за выдающиеся геройские поступки или существенные трудовые достижения. С 1 марта 2026 года для борцов за независимость Украины в ХХ веке, отвечающих критериям закона, ее размер составляет 5667,51 гривны в месяц.

Об этом сообщает ПФУ.

Согласно действующему законодательству, в частности, пенсию за особые заслуги перед Украиной могут устанавливать для граждан определенные профессии. Порядок оформления, суммы и круг лиц определяет закон №1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

Право на такую пенсию могут предоставлять:

  • Героям Украины, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами, лицам со званием «народный»

  • Ветеранам войны, награжденным за личное мужество в защите страны

  • Выдающимся спортсменам, космонавтам, членам летно-испытательных экипажей

  • Лицам, отмеченным госнаградами, почетными званиями и премиями

  • Матерям, воспитавшим пять и более детей до 6-летнего возраста (а также одиноким родителям)

  • Борцам за независимость Украины и реабилитированным жертвам репрессий

Пенсию за особые заслуги устанавливают как прибавку к основной пенсии:

  • пенсии по возрасту

  • пенсии по инвалидности

  • пенсии в случае потери кормильца

  • пенсии за выслугу лет

Пенсия в Украине — последние новости

В декабре 2026 года пенсионеры, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей, могут получать ежемесячную надбавку от 908 до 1038 гривен. Размер доплаты за особые заслуги перед Украиной зависит от количества детей и назначается Пенсионным фондом по действующему законодательству.

Кроме того, в 2027 году Минсоцполитики предлагает пересмотреть солидарную пенсионную систему, введя базовую и страховую составляющие и изменив расчет страховой пенсии. По замыслу совокупная выплата из этих частей должна составлять не менее 6000 гривен, а страховая часть будет зависеть от уплаченных взносов.

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