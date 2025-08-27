- Дата публикации
Пенсия за выслугу лет для учителей в 2025 году: какой размер выплат
Пенсия за выслугу лет — это льготная пенсия для учителей, позволяющая выйти на пенсию раньше, чем по общим правилам.
В 2025 году учителя могут выйти на пенсию за выслугу лет, достигнув 55-летнего возраста и имея не менее 30 лет педагогического стажа. Размер пенсии рассчитывается индивидуально.
Согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении для выхода на пенсию за выслугу лет», учителям необходимо достичь 55 возраста и иметь не менее 30 лет педагогического стажа.
Данные требования действуют лицам, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Для тех работников, кто к этой дате имел соответствующий стаж, возможность выхода на пенсию за выслугу лет сохраняется независимо от возраста.
В страховой стаж включаются периоды трудовой деятельности в образовательных учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, если работник занимал должность, определенную в Перечне педагогических и научно педагогических должностей (утвержденном постановлением КМУ №909).
Расчет стажа производится работодателем. Уровень надбавки зависит от количества лет специального стажа в области образования:
до 3 лет — надбавка не предоставляется
3-10 лет — +10%
10-20 лет — +20%
более 20 лет — +30%
Повышение надбавки за выслугу лет осуществляется:
с месяца, следующего за тем, когда возникло право, если все документы есть у работодателя
с даты, когда работник подал документы самостоятельно
Надбавка за выслугу лет выплачивается как по основному месту труда, так и по совместительству.
Если работник объединяет преподавательскую деятельность с административной работой, прибавка начисляется как на должностной оклад, так и на учебную нагрузку.
Напомним, с 1 января 2025 года украинские учителя начали получать «учительскую тысячу» — доплату в размере 1300 грн (1000 грн после налогообложения), а с сентября она вырастет до 2600 грн (2000 грн после налогообложения).