Пенсия за выслугу лет: кому можно выйти на отдых раньше

Пенсия

Определенный список профессий в Украине дает право на завершение карьеры до наступления общеустановленного пенсионного возраста благодаря механизму выслуги лет. Эта льгота предполагает наличие специального трудового стажа на конкретных должностях, что позволяет работникам претендовать на досрочные выплаты.

Что следует знать о ключевых условиях назначения такой пенсии, а также основаниях для отказа или прекращения выплат, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Кто имеет право

Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы — то есть работы на должностях и учреждениях, прямо предусмотренных законодательством.

К таким категориям относятся, в частности, работники образования, здравоохранения и социального обеспечения, диспетчеры управления воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации.

Отдельно право имеют работники железнодорожного транспорта и метрополитена, лица занятые на полевых и геологоразведочных работах, а также артисты и спортсмены.

Полный перечень должностей и требований определен Законом Украины «О пенсионном обеспечении».

Куда обращаться и какие документы нужны

Для назначения пенсии необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично в сервисном центре или при наличии технической возможности через электронные сервисы — вебпортал или портал «Действие».

К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие стаж. В частности, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сведения о месте жительства, трудовая книжка или другие документы о стаже. Полный перечень определен порядком представления и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Когда могут отказать

В назначении пенсии за выслугу лет могут отказать, если лицо не достигло установленного для соответствующей профессии возраста или не имеет необходимого специального стажа.

Также основанием для отказа является отсутствие документов, подтверждающих работу в должностях, дающих право на такую пенсию.

Когда прекращается выплата

Важно, что пенсия за выслугу лет назначается только при увольнении с должности, дающей право на ее получение.

Если лицо после назначения пенсии снова трудоустраивается на такой же пост, выплата пенсии прекращается на весь период работы. Например, учитель, оформивший пенсию за выслугу лет и вернувшийся к работе в школе, не будет получать пенсию до момента увольнения.

Таким образом, право на пенсию за выслугу лет зависит не только от продолжительности стажа, но и от четкого соблюдения требований к должности, возрасту и документальному подтверждению трудовой деятельности.

Отметим, группа народных депутатов выступила с жестким требованием к правительству срочно пересмотреть размер минимальных социальных выплат, которые не позволяют украинским пенсионерам обеспечивать даже базовые потребности в пище и лекарствах. Соответствующий проект постановления №15059 о повышении размера минимальной пенсии по возрасту уже официально зарегистрирован на портале Верховной Рады Украины.

