Пенсия за выслугу лет в Украине: кто может выйти раньше и на каких условиях

Пенсия за выслугу лет в Украине

Не все украинцы должны ждать до 60 или 65 лет, чтобы выйти на пенсию и получать выплаты. Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию за выслугу лет. Делимся, кто из украинцев имеет право на пенсию за выслугу лет.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсия за выслугу лет: кто имеет право

Пенсия за выслугу лет назначается работающим на должностях, которые со временем приводят к потере профессиональной трудоспособности или годности. Условия назначения такой пенсии, возраст выхода и размер выплаты зависят от сферы работы и соответствующего Закона Украины.

Основным условием выхода на пенсию по выслуге лет является наличие специального стажа работы на предприятиях или должностях, дающих право на назначение такой пенсии. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы. Она финансируется на средства государственного бюджета.

Пенсию за выслугу лет назначают вне зависимости от возраста.

По информации ПФУ, право на выход на пенсию по выслуге лет имеют следующие категории украинцев:

артисты , если имеют на время обращения за пенсией стаж творческой деятельности от 20 до 35 лет;

работники авиации и летно-испытательного состава , если имеют стаж от 20 лет по состоянию на 01.04.2015 (до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017) — для женщин, а также от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 (до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017) — для мужчин;

работники отраслей образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии стажа работы от 25 лет по состоянию на 01.04.2015, а также 26 лет 6 месяцев стажа на 11.10.2017;

спортсмены, если имеют стаж не менее 25 лет, а также пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Пенсия за выслугу лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами и от 45/50 женщинами доступна следующим категориям граждан при наличии необходимого стажа:

диспетчерам, управляющим воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

работникам, занятым на полевых и геолого-разведовательных работах;

работникам лесозаготовок и лесосплавов;

механизаторам (докерам-механизаторам);

плавсоставу морского, речного флота и флоту рыбной промышленности.

Размер пенсии определяется индивидуально. Он зависит от количества стажа и получаемой зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на назначение пенсии.

Отказать в такой пенсии могут людям, которые не достигли установленного законодательством возраста, не имеют установленного законодательством стажа работы на определенных должностях, а также если у лица отсутствуют документы, подтверждающие работу на таких должностях.

«В случае устройства на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности», — добавили в ПФУ.

Пенсии 2026 в Украине — последние новости:

В мае некоторые украинские пенсионеры получат повышенные пенсии. Речь идет только о пенсионерах, которым исполнилось 65 лет и старше. Право на эти доплаты имеют граждане, достигшие 65, 70, 75 или 80 лет в апреле. Также они должны соответствовать установленным критериям по стажу и размеру пенсии.

Пенсионеры, выплаты которых не превышают 10 340 гривен, имеют право на ежемесячные компенсационные доплаты. Размер надбавки зависит от возрастной категории:

70 лет — до 300 гривен;

75 лет — до 456 гривен;

80 лет — до 570 гривен.

В 2026 году также изменились правила подтверждения стажа для пенсии. Теперь государство берет на себя поиск необходимых данных. Пенсионный фонд больше не имеет права требовать бумажные дубликаты сведений, уже имеющихся в электронных базах данных, и обязан самостоятельно разыскивать необходимую информацию.

Если речь идет о периоде до 1 июля 2000 года, когда цифровые записи не велись, закон разрешает подтверждать стаж с помощью архивных документов, финансовых данных, показаний коллег или решения суда, причем специалисты фонда теперь обязаны оказывать гражданам активную помощь в сборе этой доказательной базы.

