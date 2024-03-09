Пенсию будут считать по новым правилам: чего ждать украинцам

Если вы проработали один год со средней зарплатой, то заработали 1 балл.

Украину ожидает проведение масштабной пенсионной реформы, предусматривающей введение двух составных частей предстоящей выплаты.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

Пенсии после расчета украинцев будут состоять из двух частей.

социальной (базовой) части

индивидуальной (персональной) части

"Первая часть для всех будет одинаковой, вторая же будет зависеть от стажа и зарплаты. Однако в просчитываемой модели балл используют не просто для того, чтобы в зависимости от его размера уменьшить или увеличить среднюю за три года зарплату", — говорится в сообщении.

Кроме того, каждому баллу хотят дать денежную оценку.

Добавим, в Украине узнать размер своей пенсии можно на пенсионном портале. Для этого в онлайн-калькуляторе следует указать "с учетом приобретенного в будущем стажа".

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