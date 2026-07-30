Пенсию могут не выплатить: кого ПФУ призвал срочно обновить данные

Пенсия / © pixabay.com

Реклама

Украинские пенсионеры, сменившие паспорт или фамилию, рискуют остаться без выплат из-за неактуальных данных в реестре. Однако процедуру обновления информации теперь можно пройти через несколько минут, не выходя из дома, чтобы избежать сбоев во время подтверждения личности.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Почему неактуальные данные — это проблема?

В Пенсионном фонде Украины разъясняют, что пенсионные выплаты производятся исключительно при наличии актуальных и достоверных сведений о получателе. Поэтому после замены паспорта пенсионерам необходимо обязательно внести новые данные в Реестр застрахованных лиц и собственного пенсионного дела.

Реклама

Без своевременного обновления документов пенсионеры не смогут успешно пройти дистанционную физическую идентификацию. В частности, это касается владельцев ID-карт, которые планируют подтверждать личность через «Дія. Підпис» или во время видеоидентификации.

В Пенсионном фонде предостерегают, что попытка пройти видеоидентификацию без предварительного обновления паспортных данных будет неудачной. В таком случае информация в системе ПФУ будет просто не совпадать с новым документом, который пенсионер покажет на камеру.

Как обновить информацию дистанционно: пошаговая инструкция

Чтобы изменить данные по пенсионному делу, не нужно обращаться в сервисные центры лично. Процедура доступна на вебпортале электронных услуг ПФУ:

Авторизируйтесь в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Найдите и выберите раздел «О пенсионном обеспечении». Щелкните пункт «Внесение изменений в пенсионное дело». Заполните и подайте заявление об изменении личных данных (при изменении ФИО или паспортных данных). Подпишите документ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Только после того, как информация в системе будет успешно обновлена, пенсионер сможет беспрепятственно пройти дистанционную физическую идентификацию.

Реклама

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, в Украине в августе отдельные пенсионерки получат право на специальную доплату к пенсии. Речь идет о многодетных матерях, воспитавших пятерых и более детей.

Также средний размер пенсии в Украине растет и на 1 июля 2026 превысил 7 200 гривен. Впрочем, почти половина пенсионеров до сих пор получают менее 5 тысяч. При этом самих пенсионеров за последние годы стало заметно меньше.

Пенсионеры также имеют право на специальную надбавку — речь идет об особых заслугах государства. Ее размер составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Новости партнеров