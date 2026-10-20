Пенсию могут поставить под вопрос: кому до 31 декабря нужно подтвердить личность

Пенсия / © iStock

Реклама

Пенсионный фонд Украины напомнил, что отдельные категории пенсионеров и получателей страховых выплат должны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Речь идет о временно проживающих за пределами Украины, а также о пенсионерах, проживающих на временно оккупированных Россией территориях.

В ПФУ подчеркивают, что такая идентификация для этих категорий является ежегодной.

Реклама

Как пройти идентификацию

Сделать это можно несколькими способами: лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда или уполномоченного банка, пройти процедуру через видеосвязь, воспользоваться «Дія.Підпис» или обратиться в украинское дипломатическое учреждение за границей.

Реклама

Для видеоидентификации можно подать заявку через веб-портал Пенсионного фонда или обратиться в контакт-центр ПФУ.

Проверить дату и результат последней идентификации можно через сервис «Моя идентификация» в личном кабинете на веб-портале электронных услуг или в приложении «Пенсионный фонд».

В то же время, ежегодно проходить процедуру не нужно пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территорий, проживают на подконтрольной Украине территории и уже перевели пенсию по новому месту жительства.

С 2027 года изменятся требования к страховому стажу

Напомним, с 1 января 2027 года в Украине возрастут требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Если в 2026 году для оформления пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, то со следующего года понадобится уже 34 года.

Реклама

Изменятся требования и для тех, кто будет выходить на пенсию в 63 года: минимальный страховой стаж возрастет с 23 до 24 лет. Повышение происходит поэтапно и предусмотрено еще пенсионной реформой 2017 года. Финальный этап придется на 2028 год, когда для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 35 лет стажа.

Если необходимого стажа не хватит, оформить пенсию можно будет позже — в 63 или 65 лет. При этом возможность вовремя накопить стаж влияет на официальность трудоустройства: годы работы без уплаты страховых взносов в него не засчитываются. Поэтому даже несколько лет неофициальной занятости могут отсрочить выход на пенсию.

Пенсию можно увеличить, если отложить ее оформление

В то же время украинцы, которые уже получили право на пенсию по возрасту, могут не обращаться за ее назначением сразу и продолжить работу. В таком случае будущий размер выплат будет увеличиваться в зависимости от продолжительности отсрочки.

Если человек откладывает оформление пенсии не более пяти лет, его размер возрастает на 0,5% за каждый полный месяц, то есть на 6% за год.

Реклама

Если же отсрочка превышает пять лет, то повышение составляет уже 0,75% за каждый полный месяц. Таким образом, если отложить оформление пенсии на шесть лет, то ее рассчитанный размер может возрасти на 54%.

Новости партнеров

Новости партнеров