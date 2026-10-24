Пенсию могут урезать на 75% и потребовать вернуть деньги: кого это касается

Пенсия в Украине. / © УНИАН

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В Украине пенсию могут снизить на 20–75% или даже обязать пенсионера вернуть часть уже полученных выплат. Такие случаи предусмотрены законодательством и зависят от конкретных обстоятельств. В частности, из-за переплат или наличия исполнительных документов.

Кто и при каких условиях может лишиться части пенсии, сообщает издание Новости.LIVE.

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Когда пенсию могут снизить на 20%

Одной из причин уменьшения пенсии есть переплата, которая может возникнуть, если пенсионер не сообщил ПФУ о трудоустройстве или открытии бизнеса. Хотя эти изменения влияют на право получать определенные доплаты или их размер.

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Пенсионный фонд проверяет информацию через государственные реестры, поэтому выявленную переплату придется вернуть либо добровольно, либо путем ежемесячных отчислений с пенсии.

В то же время, размер таких удержаний ограничен законом: с пенсии могут отчислять не более 20% назначенной суммы.

Когда с пенсии могут содержать до 50%

Часть пенсии может уходить на погашение долгов по исполнительным документам. В таких случаях отчисления производятся в установленном законом порядке, а их размер зависит от оснований взыскания.

При определенных обстоятельствах пенсионер может получать на руки на 50% меньше назначенной выплаты. В то же время, конкретный размер содержаний определяют с учетом законодательных ограничений и вида взыскания. Они могут касаться долгов по уплате алиментов, возмещению ущерба, причиненного увечьем или из-за иного повреждения здоровья или смерти потерпевшего.

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Когда пенсия может снизиться на 75%

Отдельные правила действуют для пенсионеров, состоящих на полном государственном содержании в интернатах или пансионатах.

В таком случае человек получает только 25% от назначенной пенсии, а остальные средства направляются на оплату его содержания в заведении. То есть, размер выплаты, которую пенсионер получает на руки, может уменьшиться на 75%.

Пенсия в Украине — последние новости

Часть украинских пенсионеров может получить более 1000 грн. доплаты. Речь идет о людях старше 80 лет. Впрочем, кандидатам необходимо отвечать еще и другим критериям. В частности, иметь заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

В то же время пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за границей или проживающие на временно оккупированных территориях Украины, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

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