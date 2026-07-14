Пенсию можно получить даже с 1 годом стажа: кто имеет на это право

Пенсия с одним годом стажа

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В Украине претендовать на пенсию могут некоторые граждане даже с одним годом стажа. Такая возможность предусмотрена не для всех. Рассказываем подробнее, кто может получать пенсию за один проработанный год.

Об этом пишут на сайте Пенсионного фонда Украины.

Кто может получать пенсию за год стажа

В Украине пенсия по инвалидности назначается людям при полной или частичной потере трудоспособности на весь срок установления инвалидности. Получить ее можно независимо от того, когда именно человек получил вред здоровью — в период работы, до устройства или после увольнения.

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Инвалидность I, II или III группы определяют экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, которые формируются в больницах.

Такую пенсию можно получать даже от года стажа. Порядок начисления и размеры выплат регулируется статьями 30–35 Закона Украины №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для назначения пенсии гражданам необходимо от 1 до 15 лет страхового стажа.

По закону действуют следующие требования по стажу в зависимости от возраста установления инвалидности:

Для I группы : до 25 лет — 1 год стажа; 26-28 лет — 2 года; 29-31 год — 3 года; 32-34 года — 4 года; 35–37 лет — 5 лет; 38–40 лет — 6 лет; 41-43 года — 7 лет; 44–48 лет — 8 лет; 49-53 года — 9 лет; 54–59 лет — 10 лет. После достижения 60 лет требуется 15 лет стажа.

Для II и III групп: до 23 лет — 1 год стажа; 24–26 лет — 2 года; 27–28 лет — 3 года; 29-31 год — 4 года; 32-33 года — 5 лет; 34–35 лет — 6 лет; 36–37 лет — 7 лет; 38-39 лет — 8 лет; 40-42 года — 9 лет; 43-45 лет — 10 лет; 46–48 лет — 11 лет; 49-51 год — 12 лет; 52-55 лет — 13 лет; 56-59 лет — 14 лет; от 60 лет — 15 лет стажа.

То есть, если на работе, где вы работали по крайней мере год, вы получили инвалидность и вам до 23–25 лет, вы уже имеете право на пенсию.

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«Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или вследствие ранения, увечья, контузии, других повреждений здоровья, полученных при участии в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года пенсия назначается независимо от длительности страхового стажа», — добавляют в ПФУ.

Это значит, что пострадавшие участники Революции Достоинства в Украине, которые в результате этих событий получили инвалидность, тоже имеют право на пенсию, независимо от лет стажа.

Сумма выплат исчисляется в процентах от пенсии по возрасту:

I группа получает 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

В страховой стаж для расчета также относят период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет.

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Если заявление подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности, выплаты назначаются с даты его установления. В случае более позднего обращения — со дня подачи заявления. Лицам, достигшим пенсионного возраста, выплаты назначаются пожизненно, а повторный осмотр производится только по их заявлению.

Особенности для военнослужащих и чернобыльцев

Для военнослужащих пенсии регулируются Законом Украины №2262-ХІІ. Они назначаются, если инвалидность наступила во время службы, не позднее трех месяцев после увольнения или позже, но из-за заболевания, возникшего в период службы.

Расчет производится на основе денежного довольствия:

вследствие войны: I группа — 100%, II группа — 80%, III группа — 60%.

другим лицам с инвалидностью: I группа — 70%, II группа — 60%, III группа — 40%.

Пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы пенсии выплачивают в размере возмещения фактических убытков. Расчет производят из заработка в зоне отчуждения за 1986–1990 годы или из пятикратного размера минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года.

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Чтобы получить такую пенсию, нужно заявление, паспорт, идентификационный номер, документы о стаже до 1 января 2004 года и при необходимости справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года.

Обратиться за назначением выплат можно онлайн через веб-портал ПФУ или портал «Дія» или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда, а также по почте.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости:

Напомним, Пенсионный фонд Украины призывает пенсионеров в течение 10 дней сообщать об изменениях, влияющих на размер выплат. Это касается трудоустройства или увольнения, в частности регистрации или закрытия ФЛП, возвращения на работу по выслуге лет, смены места жительства, а также приобретения или потери льготных статусов и оснований для надбавок.

Переплата может возникнуть из-за некорректных данных от работодателя. Поскольку ПФУ регулярно сверяет данные с государственными реестрами, излишне выплаченные деньги обязательно обнаружат.

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Если не уведомить фонд вовремя, возникнет переплата, которую придется вернуть государству. В случае отказа добровольно возместить излишек, Пенсионный фонд будет взимать средства в принудительном порядке через суд.

Многодетные родители, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста, имеют право на досрочный уход на пенсию и надбавку за особые заслуги. Для женщин пенсионный возраст составляет 50 лет при наличии 15 лет стажа, а для мужчин — если мать потеряла право или уступила льготу — 55 лет и 20 лет стажа. При расчетах на равных условиях учитываются и усыновленные дети.

Ежемесячная доплата к базовой пенсии зависит от количества детей и составляет 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за 5-9 детей или 40% — за 10 и более детей. В 2026 году при прожиточном минимуме 2595 грн. размер этой надбавки составляет 908,25 грн. или 1038 грн. соответственно.

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