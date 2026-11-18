Пенсия / © ТСН

Реклама

В 2026 году для пенсионеров в Украине действуют восемь основных видов доплат. Часть из них Пенсионный фонд начисляется автоматически, но для большинства выплат нужно лично подать заявление и документы.

Об этом сообщает «На пенсии».

Реклама

1. Возрастные надбавки

Этот вид доплат ПФУ назначается автоматически без обращения пенсионера. Максимальные суммы ежемесячных выплат в 2026 году составляют:

Реклама

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет и старше — до 570 грн.

Главное условие — общий размер пенсии с учетом повышений не должен превышать 10 340,35 грн. Если выплата больше или превысит этот порог после начисления бонуса, доплата будет установлена только в пределах разницы. К примеру, если в 70 лет пенсия составляет 10 200 грн, надбавка составит около 140 грн.

2. Прибавка за сверхурочный стаж

За каждый полный год стажа сверх нормы прибавляют 1% от пенсии, но эта сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

В 2026 году максимальная доплата за один дополнительный год составляет около 25,96 грн. С 1 января 2027 года она может возрасти до 28,78 грн., если повысят социальные стандарты.

3. Доплата на нетрудоспособных членов семьи

Гражданские пенсионеры, которые не работают и содержат несовершеннолетних детей, получают по 150 грн в месяц за каждого ребенка.

Реклама

Военным пенсионерам выплачивают 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных — в 2026 году это 1297,50 грн за каждого иждивенца.

Обязательно требование: член семьи не должен получать собственную пенсию или государственную соцпомощь. Если право на доплату имеют несколько пенсионеров в семье, она назначается только одному. Для оформления в ПФУ подают заявление, паспорт, идентификационный код и документы на содержание.

4. Прибавка за уход

Одиноким пенсионерам в возрасте от 80 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, выплачивают 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 1038 грн ежемесячно. Для назначения выплаты необходимо заявление и медицинское заключение.

5. Доплата за проживание на радиационно загрязненных территориях

Неработающие пенсионеры имеют соответствующий статус и постоянно живут в зонах загрязнения после аварии на ЧАЭС, в 2026 году получают 2 595 грн в месяц. Одной только прописки для этого мало — учитывают конкретные периоды проживания или работы в этих районах.

Реклама

В то же время в Верховной Раде зарегистрировали еще не принятый законопроект №16198. Документ предлагает заменить фиксированную доплату на процент от прожиточного минимума для нетрудоспособных в зависимости от зоны загрязнения:

зона отчуждения и безусловного отселения — 100%;

зона гарантированного добровольного отселения — 70%;

зона усиленного радиоэкологического контроля — 50%.

Также проект закона предусматривает требование о фактическом проживании на этой территории не менее двух лет перед обращением (кроме лиц, которые там родились).

6. Повышение жителей горной местности

Пенсионеры (в том числе и ВПЛ), постоянно проживающие или работающие в населенных пунктах со статусом горных не менее шести месяцев подряд, могут увеличить пенсию на 20%.

Для этого сначала нужно оформить соответствующее удостоверение в органах местного самоуправления, а затем обратиться в ПФУ.

7. Выплаты ветеранам войны и за особые заслуги

Размер таких надбавок индивидуален и зависит от конкретного статуса личности и наличия инвалидности. В отдельных случаях эти выплаты совмещаются с другими повышениями в соответствии с законодательными нормами, поэтому точную сумму рассчитывают специалисты ПФУ.

8. Доплата для почетных доноров

С 26 января 2026 года закон о ежемесячной надбавке для почетных доноров Украины утратил силу. Она составила 10% прожиточного минимума или 321 грн в 2026 году. Теперь оформить эту доплату уже нельзя, но тем, кому ее назначили до 25 января 2026 года включительно, деньги будут выплачивать и дальше.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту в Украине продолжают постепенно расти. Уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 34 лет страхового стажа.

Также мы писали, что в Украине некоторым гражданам предусмотрена пенсия за особые заслуги, устанавливаемые за выдающиеся геройские поступки или существенные трудовые достижения.

К слову, в декабре 2026 года пенсионеры, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей, могут получать ежемесячную надбавку от 908 до 1038 гривен.

Новости партнеров

Новости партнеров