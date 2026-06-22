Пенсию по инвалидности могут отменить: кто рискует потерять выплаты

Отмена пенсий по инвалидности / © Фото из открытых источников

Реклама

Украинцы, частично или полностью потерявшие трудоспособность, имеют законное право на пенсию. Однако существуют четкие обстоятельства, при которых Пенсионный фонд может приостановить или отменить эти начисления.

Это разъяснено на правительственном портале «Дія».

Выплаты регулируются законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и для их сохранения необходимо строго соблюдать установленные правила.

Реклама

Основные причины прекращения пенсионных выплат

Юристы и профильные ведомства выделяют три ключевых фактора, по которым лицо с инвалидностью может остаться без помощи.

1. Игнорирование планового пересмотра в МСЭК

Пенсия назначается только в тот период, который определила медико-социальная экспертная комиссия. Если получатель выплат не явился на повторную комиссию в срок без уважительных причин, ПФУ автоматически замораживает начисление денег.

Если лицо признано здоровым по результатам нового обзора (если МСЭК констатирует восстановление трудоспособности), то выплаты также официально прекращаются.

Важное исключение установлено для граждан, уже достигших общеустановленного пенсионного возраста, пенсия по инвалидности предоставляется пожизненно. Проходить повторное освидетельствование они могут исключительно добровольно по собственному заявлению. Риска потерять выплаты из-за пропущенного обзора у них нет.

Реклама

2. Ошибки в документах или представление неполного пакета

При тщательной проверке Пенсионный фонд имеет право аннулировать выплаты, если обнаружит недостоверные данные, фальсификацию или отсутствие базовых бумаг. Для оформления и поддержания статуса обязательно требуются:

паспорт (или вид на жительство);

заявление установленного образца;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, справки);

официальное заключение МСЭК (у военных должна быть копия свидетельства о болезни или справка ВЛК).

3. Проблемы и несоответствия в страховом стаже

Назначение пенсии напрямую зависит от количества наработанного стажа на момент установления инвалидности или дня обращения. Требования различаются в зависимости от возраста и группы.

Например, лица с II группой, которые не работают, имеют право получать выплаты в размере пенсии по возрасту, но только при четких условиях:

женщины — от 20 до 25 лет стажа;

мужчины — от 25 до 30 лет стажа (точная цифра зависит от возраста, когда была подтверждена инвалидность).

Если аудит обнаружит, что стаж сочли некорректным, размер пенсии существенно уменьшит. При полном отсутствии минимально необходимого стажа выплаты по этому закону отменяются вообще.

Реклама

Что делать в случае неправомерной отмены пенсии

Если решение государственного органа о прекращении пенсии незаконно, его можно и нужно обжаловать. Для этого есть как досудебный путь, то есть с подачей официальной жалобы в высший руководящий орган Пенсионного фонда Украины, а также судебный — с обращением письменного искового заявления в Окружной административный суд.

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получать до пенсии дополнительные выплаты от государства и некоторые льготы, а именно ежемесячные надбавки, гарантированный минимальный размер пенсии и право на досрочный выход на заслуженный отдых.

Новости партнеров