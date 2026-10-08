Пенсию по инвалидности могут отменить: три причины, о которых следует знать

Пенсия по инвалидности / © iStock

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Тысячи украинцев могут остаться без пенсии по инвалидности уже в октябре 2026 года. Причина — не новые законы, а обычные ошибки: пропущенное медицинское освидетельствование, отсутствует документ или несколько месяцев без страхового стажа.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия по инвалидности назначается при соблюдении ряда требований. Нарушения хотя бы одной из них и выплаты могут приостановить или отменить.

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Три главные причины, почему могут остановить пенсию

Не прошли повторный обзор

Пенсию по инвалидности назначают на срок, на который установлена инвалидность — это предусмотрено статьей 34 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2025 года вместо МСЭК оценивания повседневного функционирования проводят экспертные команды в соответствии с постановлением Кабмина №1338.

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«Если человек не явился для проведения оценки в определенный срок, выплата пенсии по инвалидности останавливается с первого числа следующего месяца», — объясняют в Пенсионном фонде Украины.

Во время военного положения действуют исключения для людей, которые не могут своевременно пройти оценку по уважительным причинам. В частности, для отдельных категорий лиц, состоящих на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, выплату пенсии могут продлить. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №1338 и специальными правилами продления выплат на период военного положения.

Не хватает документов

Для назначения пенсии следует подать документы, предусмотренные Порядком №22-1, утвержденным правлением Пенсионного фонда Украины. Часть необходимых сведений ПФУ получает из государственных реестров, однако при отсутствии данных человека могут попросить предоставить дополнительные документы.

Самые распространенные проблемы:

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отсутствие необходимого документа или справки;

недействительный или просроченный документ;

разногласия по фамилии, имени или дате рождения;

отсутствие подписи или других необходимых реквизитов.

Если документов недостаточно для подтверждения права на пенсию, ПФУ может отказать в ее назначении.

Мало страхового стажа

Для назначения пенсии по инвалидности необходим страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста и установленной группы инвалидности — в 2026 году она составляет от 1 до 15 лет.

«При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по инвалидности не назначается», — объясняют в Пенсионном фонде Украины.

В таком случае человек при наличии соответствующих условий может претендовать на государственную помощь. Ее назначение предусмотрено Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

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Сколько стажа нужно для получения пенсии по инвалидности

Требуемый страховой стаж зависит от группы инвалидности и возраста, в котором ее установили. Эти требования определены статьей 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для I группы инвалидности:

до 25 лет — 1 год;

26-28 лет — 2 года;

29-31 год — 3 года;

32-34 года — 4 года;

35–37 лет — 5 лет;

38–40 лет — 6 лет;

41-43 года — 7 лет;

44–48 лет — 8 лет;

49-53 года — 9 лет;

54–59 лет — 10 лет.

Для II и III групп:

до 23 лет — 1 год;

24–26 лет — 2 года;

27–28 лет — 3 года;

29-31 год — 4 года;

32-34 года — 5 лет;

35–37 лет — 6 лет;

38–39 лет — 7 лет;

40-42 года — 9 лет;

43-45 лет — 10 лет;

46–48 лет — 11 лет;

49-51 год — 12 лет;

52-55 лет — 13 лет;

56-59 лет — 14 лет.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что для людей, которым инвалидность установили после достижения пенсионного возраста, применяются другие требования относительно страхового стажа.

«Необходимый страховой стаж зависит от возраста и группы инвалидности — всего от 1 до 14 лет», — объясняют в Пенсионном фонде Украины.

Напомним, недавно мы рассказывали, какие категории украинцев могут рассчитывать на повышенную пенсию по достижении 65 лет. Некоторые получатели получают больше стандартной минимальной выплаты.

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