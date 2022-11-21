PeopleForce – в топ-100 лучших стартапов мира на Web Summit 2022.

Для того чтобы присоединиться к списку участников этого года, где уже значились, например, королева Иордании Рания, или президент Microsoft Брэд Смит, компании пришлось пройти испытания. Представительством украинской делегации на Web Summit 2022 занимался Ukrainian Startup Fund, который отобрал 24 лучших стартапа, достойные презентовать мощность украинских инноваторов и молодых предпринимателей.

По результатам отборочного Pitch Day PeopleForce вошел в делегацию из 24 участников и дополнительно завоевал право принять участие в Startup Showcase или бизнес-питче идеи для широкой общественности. Такую возможность предоставили всего 12 командам.

Жюри Web Summit заинтересовалось PeopleForce и отобрало компанию у топ-100 стартапов с празднованием на главной сцене Web Summit 2022. Это значительное событие не только для компании, но и для всей украинской сферы HR Tech. “2022 год стал для нас важной точкой роста, и выход на главную сцену всемирно известного стартап-форума лишь подтверждает, что, несмотря на все препятствия, украинский бизнес развивается и становится доступнее для других стран. Нами интересуются, нами увлекаются, украинские стартапы сейчас в мире — пример, на который нужно равняться”, — говорит СЕО PeopleForce Эндрю Сетиник, лично презентовавший компанию в Лиссабоне в этом году.

Напомним, что в 2022 году стартап с украинскими корнями PeopleForce закрыл раунд инвестиций от польского венчурного фонда Pracuj Ventures и присоединился к инвестиционному портфелю фонда в составе 8 европейских ведущих стартапов.