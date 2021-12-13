Перебои в работе и первые счастливчики: в "Дії" стартовало тестовое оформление 1000 гривен за вакцинацию

Перебои в работе и первые счастливчики: в "Дії" стартовало тестовое оформление 1000 гривен за вакцинацию

С 13 декабря началась тестовая запись на государственную программу "єПідтримка".

В понедельник, 13 декабря, стартовало тестирование проекта "єПідтримка", с помощью которого вакцинированные граждане смогут получить через приложение "Дія" 1000 гривен материальной помощи.

ТСН.ua напоминает инструкцию, как подать запрос на выплату и объясняет, почему не всем украинцам это сразу удавалось сделать.

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В первый же день в государственную программу "єПідтримка" обратилось почти миллион желающих получить свою тысячу за вакцинацию украинцев. Поэтому в электронной системе здравоохранения (ЕСЗ), которая обеспечивает весь электронный документооборот и обмен данными в медицинской отрасли страны, произошел технический сбой.

Граждане сетовали на невозможность генерации COVID-сертификатов в "Дії". Вечером функция была восстановлена и сделать запрос на получение средств стало реальнее.

Для этого, кроме зеленого сертификата, необходимо иметь оформленную специальную карточку "єПідтримка", открытую в одном из банков-партнеров.

Для запроса необходимо выполнить ряд последовательных действий:

войдите в приложение "Дія" и авторизуйтесь;

убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дія";

Зайдите в раздел Услуги и выберите пункт "єПідтримка".

выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

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Деньги за полную вакцинацию от коронавируса пока получат только те, кто предварительно записался на тестирование бетаверсии. Потратить тысячу гривен можно будет в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах, на билеты "Укрзализныци" и внутренние авиарейсы. Также можно купить билеты на концерты. Снять деньги наличными или перевести на другую карту – не получится.

Напомним, в рамках программы "поддержка" граждане в возрасте от 60 лет смогут с января потратить средства на покупку лекарств.

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