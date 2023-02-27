Перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг: кто, в каком размере может их получить в 2023 году

Полный список льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые могут получить определенные категории граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, найдете в материале ТСН.ua

Все виды льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, определены Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 04.06.2015 № 389).

При определенных условиях граждане могут получить следующие льготы при оплате:

Жилища (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом.

Коммунальных услуг (централизованные поставки холодной воды, централизованные поставки горячей воды, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ (в том числе транспортировка, распределение и поставка), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов).

Топлива и сжиженного газа.

При каких условиях предоставляются льготы на оплату услуг ЖКХ

Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2023 году доход не должен превышать 3760 грн. Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

Если доход семьи льготника превышает размер, дающий право на льготу – человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Кому предоставляется льгота в размере 100% скидки

Такая льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме с учетом среднемесячного дохода предоставляется:

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 11 Закона Украины от 22.10.1993 № 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") и члены семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, жена мужчина).

Пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа.

Лицам, проживающим в сельской местности и поселкам городского типа, работающим/ранее работавшим в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Каким категориям граждан предоставляется льгота в размере 50% скидки:

Многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей).

Родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей.

Лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, и ставших лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей, и членов их семей.

Жене (мужчине) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской .

Семья, имеющая ребенка с инвалидностью.

Участникам войны.

Отдельным категориям лиц, среди жертв нацистских преследований.

Кому предоставляется льгота в размере 25% скидки на оплату услуг ЖКХ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме

Такая льгота на основе среднемесячного дохода предоставляется детям войны.

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