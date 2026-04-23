Тарифы на содержание домов

Во многих регионах Украины зафиксирован резкий рост стоимости обслуживания многоэтажек. Цена за квадратный метр в некоторых случаях подскочила с 8 до 11 гривен. Чтобы понять, почему это происходит и как защитить свой бюджет, следует разобраться в структуре этих начислений.

Список услуг по содержанию зданий и сооружений и придомовых территорий: что изменилось

Важно знать, что понятия «содержания домов и придомовых территорий» (УБПТ) юридически больше не существует. Теперь это комплексная услуга по управлению многоквартирным домом. За эти средства управляющий обязан выполнять конкретный перечень работ, а именно:

Уборка территории. Управляющий должен очищать подъезды, коридоры и двор, закрепленный за домом. Эта работа должна выполняться регулярно .

Борьба с вредителями. Дератизация и дезинсекция в подвалах (уничтожение крыс и насекомых) должны проводиться системно , а не раз в десятилетие.

Электроэнергия и лифты. Средства направляются на освещение подъездов, дворов и других общих мест. Также этими деньгами финансируется бесперебойная работа лифтов как оплата за электричество, так и проверка оборудования мастерами.

Текущий ремонт. Управляющий обязан проводить ремонтные работы, в частности латать кровлю, менять разбитое стекло и ремонтировать входную дверь в подъездах, если это нужно.

Обслуживание сетей. Управляющий должен своевременно обслуживать все внутридомовые инженерные сети — трубы водоснабжения, канализации и систему отопления. Газовые трубы в этот список не входят. За их обслуживание предусмотрена отдельная третья платежка.

Почему тарифы отличаются даже в соседних домах

Единого тарифа для всех больше не существует. Сумма формируется индивидуально для каждого здания, исходя из его особенностей. Больше всего на окончательную цифру влияют:

Наличие лифтов – затраты на их проверку и электроэнергию составляют значительную часть платежа.

Площадь территории — чем больше двор, тем дороже обходится его уборка.

Техническое состояние — старые дома нуждаются в частых ремонтах, а современные — дорогостоящем сервисе сложных инженерных систем.

Можно ли поднимать тарифы УБПТ во время войны

Многие жители ошибочно полагают, что во время военного положения тарифы заморожены. Тем не менее, государственный мораторий действует только на коммунальные услуги (газ, тепло, вода). Управление домом относится к жилищным услугам, поэтому тариф может изменяться. Это происходит либо через голосование совладельцев (требуется более 50% голосов), либо автоматически, если в договоре прописано право управляющего корректировать цену при росте расходов.

Скрытые схемы и манипуляции управляющих

Эксперты рассказали, как из-за отсутствия контроля некоторым компаниям удается получать необоснованные доходы:

Создание фантомных услуг — это самый распространенный метод обогащения, когда в официальных актах выполненных работ указывается регулярное мытье лестницы, системное уничтожение насекомых или промывание труб. На самом деле эти работы не производятся, а поскольку плата с жильцов взимается фиксированно каждый месяц, деньги за несделанную работу просто оседают на счетах компании как чистая прибыль.

Манипуляции со сметами ремонтов. При латке крыши или замене труб управляющий закладывает в бюджет стоимость качественных и дорогих материалов. Фактически же закупаются дешевые расходники сомнительного качества, а разница между задекларированной и реальной ценой становится незаконным заработком управляющей компании.

Из-за того, что прибыль управляющего обычно составляет фиксированные 10% от общей суммы расходов дома, ему становится невыгодно экономить средства жильцов. Чем больше будут общие затраты на обслуживание (например, из-за напрасных утечек воды или использования неэффективного освещения), тем больше в денежном эквиваленте будет «десятина», которую компания забирает себе.

Как защититься жителям

Чтобы не переплачивать за некачественные или неоказанные услуги, у жителей есть два основных пути:

Составить акт-претензию. Если услуга не была оказана (например, подъезд не убирали месяц), вы можете составить акт самостоятельно, привлекая подписи соседей. Это законное основание для пересчета суммы в платежке.

Создать ОСМД. Это наиболее действенный метод, позволяющий совладельцам самостоятельно распоряжаться деньгами, выбирать подрядчиков и видеть каждую потраченную копейку.

Главным рычагом влияния на качество и стоимость услуг остается активность жителей. Без надлежащего контроля со стороны владельцев квартир система управления будет работать только в пользу управляющей компании.