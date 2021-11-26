Перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты: как изменятся цены

В среднем цены вырастут примерно на 20%.
На украинских рынках и магазинах перед новогодними праздниками подорожают продукты.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно удорожание коснется овощей и мяса. В частности, стоимость лука будет в 2,5 раза больше – по сравнению с декабрем прошлого года. Также на 20% подорожают помидоры и перец и огурцы. На 10% подпрыгнет цена на морковь, свеклу и капусту.
Что касается мяса, то подорожают свинина и курятина. Свинина вырастет в цене на 20%, а курятина – на 10%.
Напомним, эксперты прогнозируют значительный рост стоимости мяса. Уже со второго квартала следующего года в Украине почти на 50% могут подняться цены на мясо.
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