Перед Пасхой стремительно дорожают продукты: цены на мясо и яйца

Яйца и мясо дорожают перед праздником

За несколько недель до Пасхи в Украине традиционно начала расти стоимость продуктов, которые чаще всего кладут в праздничную корзину . После периода ценовой стабильности на рынке зафиксировали стремительное удорожание яиц и разных видов мяса.

Об этом идет речь на сайте Столичного рынка.

Как изменилась стоимость яиц

Куриные яйца, являющиеся главным и неизменным символом грядущего праздника, за последние несколько дней прибавили в цене от 6,5% до 8% в зависимости от категории. Продавцы отмечают, что спрос на этот продукт продолжает стремительно расти, что провоцирует изменение ценников.

Так, в среднем десяток яиц категории С1 подорожал с 62 до 66 гривен. Отборные яйца категории С0 теперь стоят от 65 до 70 гривен, а самая высокая категория СВ подскочила в цене с 72 до 77 гривен за один десяток.

Цены на курятину и баранину

Что касается мясных продуктов, то самый большой скачок стоимости за выходные продемонстрировала курятина — цены выросли на 14-29%. Меньше всего подорожало куриное крыло, цена которого изменилась с 69 до 79 гривен за килограмм. В то же время куриное бедрышко прибавило в цене больше всего — с 97 до 125 гривен за килограмм. Стоимость диетического куриного филе выросла на 21,6% и теперь за килограмм придется отдать 169 гривен вместо предыдущих 139.

«Индюшка тоже подорожала, но чуть меньше, чем курятина — от 5% до 17%», — отмечает издание.

Индюшачье филе сейчас продают на рынке за 315 гривен за килограмм, а фабричную тушку этой птицы — за 199 гривен. Баранина также не отстает: ошеек подорожал на 40 гривен до 280 гривен за килограмм, а за ребра просят в среднем 260 гривен.

Напомним, в Украине дешевеют овощи из оливье-набора . Сезонные колебания цен на овощи в Украине продолжаются: корнеплоды теряют в цене, а тепличная продукция дорожает.