Перед увольнением придется заплатить: о чем предупреждают украинцев

Украинцы, которые планируют увольняться с работы, могут не потерять страховой стаж. Для этого нужно платить добровольный пенсионный взнос.

В Пенсионном фонде объяснили, какую сумму придется платить в 2026 году.

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата будет составлять 8647 гривен, и именно от этой цифры считают все социальные взносы. Минимальный страховой платеж в пенсионную систему будет составлять 1 902 гривны 34 копейки, что равняется 22% от минимальной зарплаты.

Уплата именно этой суммы гарантирует, что месяц будет полностью зачислен в страховой стаж. Если же заплатить меньше — период могут отнести частично или не учесть совсем.

В Пенсионном фонде отмечают, что это особенно важно для людей, которые увольняются по собственному желанию, берут паузу в работе или работают неофициально, но хотят сохранить пенсионные права. Ведь минимальный взнос — это фактически плата за сохранность стажа, без которого в будущем могут возникнуть проблемы с назначением пенсии.

Гражданам, уже заключившим договор о добровольном участии в пенсионном страховании, ничего переоформлять не нужно. Все действующие договоры автоматически продлены до 31 декабря 2026 года.

