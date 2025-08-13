Перед встречей Трампа и Путина таинственный инвестор скупает акции богатейшей нефтяной компании России

Нефтяные доходы России / © ТСН.ua

В среду, 13 августа, на Московской бирже неожиданно взлетели в цене акции «Сургутнефтегаза». Это самая богатая нефтяная компания России, которая держит на счетах почти $70 млрд запасов валюты.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Резкий рост котировок начался примерно в то же время, когда президент США Дональд Трамп проводил телеконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами о своих предстоящих переговорах с Владимиром Путиным на Аляске.

Всего за час акции подорожали на 4,6%, а объемы торгов подскочили в 90 раз и стали рекордными как минимум в этом году.

За это время состоялись сделки на 1,78 млрд рублей против всего 20 млн рублей часом ранее. В последующие два часа, как свидетельствуют данные Мосбиржи, объем торгов составил еще 1,2 млрд рублей.

Кто скупал акции «Сургутнефтегаза» такая же тайна, как и настоящие владельцы компании, которая за 20 лет деятельности накопила гигантские запасы валюты — $67,8 млрд, что сопоставимо с золотовалютными резервами таких стран, как Катар ($64 млрд), ЮАР ($67 млрд) или Перу ($73 млрд).

Обычно, подорожание акций «Сургутнефтегаза» происходит во время падения стоимости рубля или роста цен на нефть, но ничего такого сегодня не наблюдается.

«На акции могут влиять геополитические ожидания, прежде всего, встречи на Аляске президентов России и США 15 августа, поскольку рынок рассчитывает на отмену санкций против лидеров российской нефтяной отрасли», — предполагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным Sky News, частичную отмену санкционных ограничений рассматривает Евросоюз — при условии, что Кремль пойдет на долгосрочное перемирие в Украине.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что прямые санкции США против России могут усилиться, а вторичные пошлины, накладываемые на торговых партнеров Москвы, могут возрасти, если переговоры президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске пройдут неудачно.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Путин согласился на переговоры из-за действий президента США Дональда Трампа. Мол, Москву встревожило введение новых тарифов для Индии из-за покупки российской нефти.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения стопроцентных тарифов в отношении торговых партнеров России.