Перед зимой ценовой предел на рынке электроэнергии нужно повысить по меньшей мере на 25% — Первый энергетический совет

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Об этом заявил президент общественной организации "Первый энергетический совет" Александр Рогозин.

По его словам, летом прайс-кепы почти не ограничивали рыночные цены, однако ситуация меняется: дорожает газ в Европе, растут цены на электроэнергию на сопредельных рынках, а Украина уже сталкивается с последствиями новых российских обстрелов.

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«То есть уже сейчас в сентябре цены достигали 20 евроцентов за киловатт/час на смежных рынках. И это же ничего еще не было, ни похолодания, ни каких-либо других серьезных таких беспорядков», — сказал Рогозин.

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Он подчеркнул, что зимой Украине может понадобиться больше газовой генерации и импорта. Если максимальная разрешенная цена на украинском рынке будет ниже рыночной в соседних странах, прайс-кеп может стать барьером для закупки необходимой электроэнергии.

"Я считаю, что сейчас есть все основания для того, чтобы увеличить максимальные прайс-кепы и на РДН, и на ВДР, и на балансирующем рынке по меньшей мере на 25%, по меньшей мере", - отметил Рогозин.

Напомним, «Энергетическая компания Украины» выступила за отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии. По словам главного юрисконсульта отдела регуляторного обеспечения Александра Прилепова, слишком низкие прайс-кепы могут помешать Украине покупать электроэнергию в соседних странах Европы зимой.

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