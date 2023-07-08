Передаст ли Запад Украине конфискованные в РФ деньги: министр назвал худший сценарий

Министр юстиции Денис Малюска считает, что самый пессимистический сценарий по передаче Украине конфискованных Западом денег России – это когда наше государство сможет получать несколько миллиардов долларов в год.

Об этом он сказал 8 июля в эфире телемарафона.

"Пессимистический сценарий тоже существует. Это не речь о возвращении средств Российской Федерации - они останутся там (в странах Запада, - ред.). Но сколько мы с того получим? Наверное, что самая пессимистическая тема, которая сейчас озвучивалась: это направление Украине доходов от управления этими российскими средствами. Например, эти средства все равно находятся на банковских счетах за рубежом и на эти средства все равно начисляется определенный процент. Речь идет, например, о введении налога какого-то, поступления от которого будут направляться Украине с тем, чтобы Украину восстанавливать... Это означает, что Украина будет получать несколько миллиардов долларов в год", - пояснил министр.

Денис Малюска добавил, что этих средств будет недостаточно для быстрого восстановления нашего государства.

"Это тоже очень много в реальности, но безусловно этого явно недостаточно для того, чтобы в обозримом периоде отстроить нашу страну. Мы безусловно будем просить наших партнеров быть радикальнее... Единственный максимально пессимистический сценарий с точки зрения получения российских средств может быть, если результаты нашей победы не будут крайне мегакрутыми и западные партнеры где-то "подмигнут" или "дадут заднюю". Но это пока не выглядит реалистичным сценарием", - сказал он.

Напомним, министр юстиции Денис Малюска рассказал, что Украина с партнерами прорабатывает механизм, чтобы конфискованные активы России пошли на возобновление и выплаты украинцам.

Ранее Денис Шмигаль сообщал, что восстановление Украины начнется одновременно во всех разрушенных городах. А источники поступления средств на восстановление страны разные, в частности, одним из них являются арестованные и конфискованные активы России.

Также Швейцария заблокировала активы Российской Федерации на сумму 7,5 млрд. швейцарских франков.

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