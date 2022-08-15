Переговоры на завершающей стадии: украинская криптовалютная биржа WhiteBIT и ФК "Барселона" договариваются о сотрудничестве и партнерстве

После выхода на криптовалютный рынок Испании и открытия в этой стране собственного представительства WhiteBIT ведет переговоры о сотрудничестве и партнерстве с легендарным и одним из самых титулованных футбольных клубов Европы ФК "Барселона". В настоящее время переговоры по заключению соответствующего соглашения находятся на завершающей стадии, говорится в сообщении компании.

Среди прочего соглашение предусматривает нанесение логотипа WhiteBIT на рукаве футбольной формы клуба — одного из активов, которые могут приносить ФК "Барселона" наибольший доход. Кроме главной футбольной команды, лого WhiteBIT будет также на форме женской футбольной и баскетбольной команды "Барселона". Также в рамках сотрудничества WhiteBIT и ФК "Барселона" будут совместно реализовываться ряд социальных, имиджевых, спортивных активностей и проектов.

О дальнейшем развитии событий и деталях переговоров WhiteBIT и ФК Барселона станет известно впоследствии.

Справка: WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.