Переговоры с МВФ завершаются: о чем договорились и когда Украина получит транш

Переговоры с МВФ завершаются: о чем договорились и когда Украина получит транш

По словам Шмыгаля, по итогам переговоров, вопрос о транше для Украины должен быть решен положительно, но сроков получения денег он не назвал.

Украинская сторона и представители Международного валютного фонда (МВФ) завершают подготовку меморандума о продлении действующей программы stand-by.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время Киевского международного экономического форума пишет "НВ".

"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продлении нашей программы. У нас очень интенсивный диалог со Всемирным банком и очень много проектов и хорошие перспективы уже на следующий год", — заявил он.

Шмыгаль добавил, что "мы движемся как никогда быстро".

"Ключевой вопрос, выполняет ли Украина основные макропоказатели. Да, мы выполнили бюджет прошлого года, мы выполнили размер дефицита бюджета, мы сократили его в этом году и сокращаем на следующий год. Это ключевые показатели. Сотрудничество с нашими партнерами заключается в том, что мы получаем транши тогда, когда мы в этом нуждаемся ", — сказал глава правительства.

В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, получит ли Украина следующий транш от МВФ до декабря, назвав его "провокационным".

"Деньги любят тишину, все это знают. Я не суеверный человек, но у нас очень плодотворный диалог. Сегодня идет миссия и я не имею полномочий делать какие-либо заявления по этому поводу", — отметил Шмыгаль.

Напомним:

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине в сентябре.

В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов. По словам министра финансов Сергея Марченко, в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций. Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году.

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