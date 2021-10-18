Переговоры с МВФ завершились: Украина может рассчитывать на 700 млн долларов кредита

Переговоры с МВФ завершились: Украина может рассчитывать на 700 млн долларов кредита

Миссия МВФ работала с 21 сентября по 18 октября.

Миссия Международного валютного фонда успешно завершила миссию в Украине. Завершение миссии с первого пересмотра программы позволит МВФ выделить Украине 700 млн долларов.

Об этом в понедельник, 18 октября, заявила руководительница миссии Иванна Владков-Голлар, сообщает пресс-служба МВФ.

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванном COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранение основных препятствий для частных инвестиций ", — отметила она.

По ее словам, завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продолжение программы.

"Завершение первого обзора позволит выделить 500 миллионов СПЗ (около 700 млн долларов)", — добавила Владкова-Голлар.

Напомним:

Советник президента Олег Устенко заявил, что Международный валютный фонд (МВФа) до конца года может перечислить Украине два транша.

Также Международный валютный фонд утвердил распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму 650 млрд долларов для поддержки мировой экономики. Украина в рамках этой программы в целом получила 2,7 млрд долларов .

. Украина потратит полученные от МВФ 2,7 млрд долларов на преодоление последствий коронакризиса. Об этом еще 3 августа сообщила пресс-служба ОП со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

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