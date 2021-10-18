Переговоры с МВФ завершились: Украина может рассчитывать на 700 млн долларов кредита

Миссия МВФ работала с 21 сентября по 18 октября.
Миссия Международного валютного фонда успешно завершила миссию в Украине. Завершение миссии с первого пересмотра программы позволит МВФ выделить Украине 700 млн долларов.
Об этом в понедельник, 18 октября, заявила руководительница миссии Иванна Владков-Голлар, сообщает пресс-служба МВФ.
"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванном COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранение основных препятствий для частных инвестиций ", — отметила она.
По ее словам, завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продолжение программы.
"Завершение первого обзора позволит выделить 500 миллионов СПЗ (около 700 млн долларов)", — добавила Владкова-Голлар.
Напомним:
- Советник президента Олег Устенко заявил, что Международный валютный фонд (МВФа) до конца года может перечислить Украине два транша.
- Также Международный валютный фонд утвердил распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму 650 млрд долларов для поддержки мировой экономики. Украина в рамках этой программы в целом получила 2,7 млрд долларов.
- Украина потратит полученные от МВФ 2,7 млрд долларов на преодоление последствий коронакризиса. Об этом еще 3 августа сообщила пресс-служба ОП со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.