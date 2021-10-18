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Переговоры с МВФ завершились: Украина может рассчитывать на 700 млн долларов кредита

Переговоры с МВФ завершились: Украина может рассчитывать на 700 млн долларов кредита

Associated Press

Миссия МВФ работала с 21 сентября по 18 октября.

Миссия Международного валютного фонда успешно завершила миссию в Украине. Завершение миссии с первого пересмотра программы позволит МВФ выделить Украине 700 млн долларов.

Об этом в понедельник, 18 октября, заявила руководительница миссии Иванна Владков-Голлар, сообщает пресс-служба МВФ.

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванном COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранение основных препятствий для частных инвестиций ", — отметила она.

По ее словам, завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продолжение программы.

"Завершение первого обзора позволит выделить 500 миллионов СПЗ (около 700 млн долларов)", — добавила Владкова-Голлар.

Напомним:

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