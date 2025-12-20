Переименование "копейки": в Раде ответили, будет ли НБУ изымать старые монеты

В Украине продолжается денежная реформа / © УНИАН

После переименований изымать монеты Нацбанк не будет, а в ближайшие годы все копейки вообще выйдут из обращения.

Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк рассказал в эфире «Новости.live».

В обращении также остаются 10 копеек, однако с 1 октября Национальный банк Украины начал постепенно их изымать. Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек вышли из обращения полностью.

По словам Железняка, за 2-3 года по прогнозам Нацбанка чеканка 50 копеек также прекратится.

«То есть у нас если и будет что-то выпускаться, теоретически это 50 шагов, но это очень короткий будет процесс, и это будет не извлечение и переплавка, а просто новая номинация. Сейчас в стране есть 14 млрд копеек в обороте, никто их изымать и заменять монетами со словом „шаг“ не будет», — пояснил он.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14093 о переименовании разменной монеты Украины. Вместо слова «копейка» предлагают ввести «шаг».

Напомним, «шаг» происходит от староукраинского «сяг» — шаг или от слова «шеляг». Это название широко встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других классиков.

В 1918 году Центральный Совет даже выпускал разменные деньги номиналом в 10-50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года.