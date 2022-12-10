Перенапряжение и дисбаланс в системе создали опасную ситуацию в атомной энергетике

Причина трудностей в украинской энергетике – не только обстрелы российскими ракетами, но и некомпетентность команды Владимира Кудрицкого, возглавляющего НЭК «Укрэнерго».

Такое мнение в эфире телемарафона "Единые новости" высказал эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Васильев.

По его словам, после одного из последних масштабных обстрелов в «Укрэнерго» рано применили включение двух энергоблоков в общую энергосистему.

«Это было слишком быстрое решение. Поэтому из-за перенапряжения и дисбаланса указанные блоки просто вышли из строя. И это было очень опасно, ведь речь идет об атомной энергетике», – отметил Васильев.

Сложная ситуация – не только на генерирующих объектах, но и на трансформаторных и магистральных линиях, которые передают производимую энергию потребителям.

Именно эти объекты стали мишенями во время последних вражеских обстрелов. Помочь в преодолении последствий энергетического кризиса изъявили желание более 20 стран, тесно сотрудничающих с Минэнерго и помогающих трансформаторами, генераторами, запчастями и другим оборудованием.

«Речь идет о так называемом «энергетическом Рамаштайне», инициированном Минэнерго. Речь идет о более чем 170 различных поставках оборудования весом до 2 тысяч тонн, – говорит эксперт. — это необходимые для ремонта механизмы и детали, а также другие комплектующие. Поэтому сегодня можно четко говорить о контролируемой ситуации в энергетике».