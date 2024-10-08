Переназначат ли субсидию, если есть долги за жилищно-коммунальные услуги: в Минсоцполитики дали ответ

Долг за коммунальные платежи можно реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника.
В Министерстве социальной политики Украины объяснили, переназначат ли субсидию, если есть долги за жилищно-коммунальные услуги.
Жилищная субсидия – это государственная помощь, имеющая целевое назначение, а именно оплата потребленных жилищно-коммунальных услуг. Государство предоставляет его наиболее уязвимым украинцам, чтобы уменьшить нагрузку на их семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Когда семья, получая субсидию, накапливает долги за жилищно-коммунальные услуги, она использует этот инструмент поддержки от государства не по назначению, отмечают в Минсоцполитики.
Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей.
"То есть если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается", – подчеркнули в Минсоцполитики.
В то же время в министерстве отметили, что человек может погасить задолженность постепенно. Для этого необходимо заключить с поставщиками коммунальных услуг договора о реструктуризации задолженности.
Если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию. Тогда при обращении за субсидией нужно приложить копию договора о реструктуризации с предоставлятелем услуги.
"Долг за коммунальные платежи можно реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника", – резюмировали в Минсоцполитики.
Напомним, правительство внедряет новый вид субсидии.
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