- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Переоформление дома в селе: сколько придется заплатить на самом деле
Продажа и покупка жилья требует не только юридического сопровождения, но и значительных дополнительных расходов.
Продажа или дарение частного дома в селе не обходится без налоговых платежей и дополнительных расходов на юридическое оформление. Размер платежей может изменяться из-за обновленных показателей прожиточного минимума и индексации оценочной стоимости имущества.
Продажа жилой недвижимости регулируется несколькими налогами.
Продавец платит:
налог на доходы физических лиц — 5% от стоимости, если дом в собственности менее трех лет, это не первая продажа в году или объект приносил доход
военный сбор — 5% от стоимости независимо от срока владения
Покупатель в свою очередь обязан оплатить сбор в Пенсионный фонд — 1% от цены дома. Это правило касается тех, кто покупает жилье повторно или не состоит на квартирном учете.
Для нотариального оформления сделки обязательно нужно заказать оценку дома. Цена таких услуг в 2025 году колеблется от 1 000 грн, отчет готовят в течение одного дня. Следующая статья расходов — услуги нотариуса и госпошлины. Официальная пошлина составляет 1% от стоимости сделки, но не менее одного не облагаемого налогом минимума доходов граждан. Услуги нотариуса оплачиваются раздельно.
Размер затрат зависит от стоимости недвижимости и уровня услуг. В среднем при продаже дома в селе в 2025 году следует подготовить деньги на:
налоги и сборы — от нескольких процентов стоимости
оценку дома и земли — примерно 2 000 грн
услуги нотариуса — от 10 000 грн
госпошлина и регистрация — от нескольких сотен до десятков тысяч гривен
Ранее сообщалось, что отдельные категории граждан имеют право на освобождение от уплаты земельного налога или предоставление льгот. Больше об этом читайте в новости.