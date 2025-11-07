Переоформление дома в селе: сколько придется заплатить на самом деле

© Pixabay

Продажа или дарение частного дома в селе не обходится без налоговых платежей и дополнительных расходов на юридическое оформление. Размер платежей может изменяться из-за обновленных показателей прожиточного минимума и индексации оценочной стоимости имущества.

Продажа жилой недвижимости регулируется несколькими налогами.

Продавец платит:

налог на доходы физических лиц — 5% от стоимости, если дом в собственности менее трех лет, это не первая продажа в году или объект приносил доход

военный сбор — 5% от стоимости независимо от срока владения

Покупатель в свою очередь обязан оплатить сбор в Пенсионный фонд — 1% от цены дома. Это правило касается тех, кто покупает жилье повторно или не состоит на квартирном учете.

Для нотариального оформления сделки обязательно нужно заказать оценку дома. Цена таких услуг в 2025 году колеблется от 1 000 грн, отчет готовят в течение одного дня. Следующая статья расходов — услуги нотариуса и госпошлины. Официальная пошлина составляет 1% от стоимости сделки, но не менее одного не облагаемого налогом минимума доходов граждан. Услуги нотариуса оплачиваются раздельно.

Размер затрат зависит от стоимости недвижимости и уровня услуг. В среднем при продаже дома в селе в 2025 году следует подготовить деньги на:

налоги и сборы — от нескольких процентов стоимости

оценку дома и земли — примерно 2 000 грн

услуги нотариуса — от 10 000 грн

госпошлина и регистрация — от нескольких сотен до десятков тысяч гривен

