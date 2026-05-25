Переплатили за коммуналку: можно ли вернуть деньги и что для этого нужно

Переплата за коммунальные услуги чаще всего возникает из-за двойного платежа, ошибки в сумме или оплаты заранее. В большинстве случаев такие средства автоматически зачисляются в счет будущих платежей. Если же у потребителя есть долг, переплата в первую очередь пойдет на его погашение.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на разъяснение адвоката Елены Воронковой.

По словам юристки, если переплаченные средства не были учтены в следующем месяце, потребителю следует обратиться к поставщику коммунальной услуги с заявлением о проверке платежа и проведении перерасчета.

К заявлению следует добавить копию квитанции об оплате, паспорте и идентификационном коде. Документы советуют подавать лично в двух экземплярах или отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении.

Воронкова отметила, что закон не запрещает оплачивать коммунальные услуги вперед. В то же время, делать это на длительный период может быть рискованно, ведь тарифы или поставщик услуг могут измениться. В этом случае возврат средств может усложниться.

Переплаченные деньги можно не только зачислить на будущие платежи, но вернуть. Для этого необходимо подать поставщику заявление с просьбой перечислить средства на банковский счет. К ней следует добавить копию квитанции и реквизиты счета в формате IBAN.

В то же время возврат переплаты возможен только при условии, что у потребителя нет задолженности за соответствующую коммунальную услугу.

Ранее сообщалось, что в Украине потребители газа получают уже три отдельных платежа. Кроме счета за потребленный газ и его доставку, части потребителей поступает еще отдельная платежка за техническое обслуживание газовых сетей в доме. Именно она в последнее время вызывает больше всего вопросов.

