Перерасчет пенсий в июне 2025 года: кому ждать повышения выплат и почему

Перерасчет пенсии

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В июне 2025 года значительная часть продолжающих работать украинских пенсионеров получит приятный бонус — перечислены пенсионные выплаты, причем сразу за несколько месяцев. Это происходит благодаря автоматическому перерасчету, производимому Пенсионным фондом Украины (ПФУ) на основе обновленных данных о страховом стаже и заработной плате. Рассмотрим более подробно, кого именно коснутся эти изменения и что нужно знать об этом процессе.

Кому перечислят пенсии в июне

Ключевая особенность июньского пересчета состоит в том, что он касается именно работающих пенсионеров. Как объясняет Пенсионный фонд Украины, это ежегодная процедура, учитывающая дополнительный страховой стаж, приобретенный пенсионерами после назначения или предварительного перерасчета пенсии.

Работающие пенсионеры получат дополнительные суммы в результате перерасчета. Выплата произойдет «задним числом» . В июне пенсионеры получат доплату сразу за три месяца (апрель, май, июнь), поскольку фактический перерасчет был произведен в мае, когда поступили необходимые данные об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года. В последствии эта надбавка будет выплачиваться ежемесячно вместе с основной пенсией.

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Как происходит перерасчет и кто получит больше

Повышение пенсии касается двух групп работающих пенсионеров:

Если вы работали еще 2 года или больше после того, как вам назначили пенсию (или в последний раз ее перечисляли):

Это самый выгодный вариант! Ваша пенсия вырастет не только за счет этих новых лет стажа. ПФУ также посмотрит на зарплату, которую вы получали за это время. Если она была выше, чем учитывавшаяся ранее, это тоже поможет увеличить пенсию еще больше. Фонд выберет тот вариант, который даст вам наибольшее повышение.

Если вы работали менее 2 лет после предварительного перерасчета/назначения пенсии, но с тех пор прошло уже 2 полных календарных года: Ваша пенсия тоже вырастет, но только за счет нового стажа. Зарплату, которую вы получали за эти менее двух лет, обычно не учитывают. Это потому, что столь короткого периода недостаточно для пересчета по новым показателям зарплаты.



В общем, это ежегодный механизм, гарантирующий, что ваша пенсия будет отражать ваш дальнейший вклад в трудовой стаж, даже если вы уже на пенсии.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам осуществляется автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд. Это возможно благодаря обновлению данных в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

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Почему пересчет происходит именно в июне

Хотя данные об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в Государственный реестр только в мае, что позволило ПФУ произвести перерасчет именно тогда, выплата за три месяца (апрель, май, июнь) производится одновременно в июне. Это стандартная процедура, когда автоматические перерасчеты, охватывающие предыдущие периоды, выплачиваются единым платежом.

Такой подход обеспечивает своевременный учет приобретенного страхового стажа и справедливую корректировку пенсий для тех, кто продолжает активно работать после выхода на заслуженный отдых. Это является важным стимулом для пожилых людей оставаться активными на рынке труда.