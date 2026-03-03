- Дата публикации
Перерасчет пенсий в марте: как самому узнать новую сумму
Индексация пенсий стартовала. Минимальный размер повышения составляет 100 грн.
С марта большинство украинцев получат обновленные пенсионные выплаты благодаря ежегодной индексации. Узнать сумму повышения можно самостоятельно за считанные минуты через Интернет.
Как это сделать — читайте на ТСН.ua.
Согласно постановлению правительства от 25 февраля 2026 года №236, пенсионные выплаты пересчитают с применением коэффициента 1,121. Заметим, что повышение коснется только основного размера пенсии — без учета доплат, надбавок и других дополнительных выплат.
Документом Кабмина также установлены пределы увеличения: сумма надбавки составит не менее 100 грн и не будет превышать 2 595 грн.
Как узнать размер пенсии после индексации?
Проверить обновленный размер пенсии после индексации можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно:
зайти на сайт портала,
нажать «Вход» в правом верхнем углу,
авторизоваться удобным способом — с помощью квалифицированной электронной подписи, через BankID или воспользовавшись «Дия.Пидпысом»,
после входа следует выбрать раздел «Моя пенсия» в меню слева — там будет отображен новый размер выплаты, который будет действовать с 1 марта.
Индексация пенсий 2026 — что известно
Напомним, в марте 2026 года большинство украинских пенсионеров получат индексацию выплат на 12,1%. Параллельно действуют возрастные надбавки: 65-летние с полным стажем должны получать не менее 3458,8 грн, а пенсионеры от 70 лет получат автоматические доплаты от 300 до 570 грн в зависимости от возраста.
Кто не получит повышение?
Получатели спецпенсий (судьи, прокуроры).
Пенсионеры с выплатами свыше 25 950 грн (кроме военных).
Лица со стажем менее 15 лет (получают соцпомощь).
Те, кто вышел на пенсию в течение 2023 — 2025 годов (им добавят лишь по 100 грн).