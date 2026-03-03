ТСН в социальных сетях

Перерасчет пенсий в марте: как самому узнать новую сумму

Индексация пенсий стартовала. Минимальный размер повышения составляет 100 грн.

Пенсия

Пенсия / © ТСН.ua

С марта большинство украинцев получат обновленные пенсионные выплаты благодаря ежегодной индексации. Узнать сумму повышения можно самостоятельно за считанные минуты через Интернет.

Как это сделать — читайте на ТСН.ua.

Согласно постановлению правительства от 25 февраля 2026 года №236, пенсионные выплаты пересчитают с применением коэффициента 1,121. Заметим, что повышение коснется только основного размера пенсии — без учета доплат, надбавок и других дополнительных выплат.

Документом Кабмина также установлены пределы увеличения: сумма надбавки составит не менее 100 грн и не будет превышать 2 595 грн.

Как узнать размер пенсии после индексации?

Проверить обновленный размер пенсии после индексации можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

  • зайти на сайт портала,

  • нажать «Вход» в правом верхнем углу,

  • авторизоваться удобным способом — с помощью квалифицированной электронной подписи, через BankID или воспользовавшись «Дия.Пидпысом»,

  • после входа следует выбрать раздел «Моя пенсия» в меню слева — там будет отображен новый размер выплаты, который будет действовать с 1 марта.

Индексация пенсий 2026 — что известно

Напомним, в марте 2026 года большинство украинских пенсионеров получат индексацию выплат на 12,1%. Параллельно действуют возрастные надбавки: 65-летние с полным стажем должны получать не менее 3458,8 грн, а пенсионеры от 70 лет получат автоматические доплаты от 300 до 570 грн в зависимости от возраста.

Кто не получит повышение?

  • Получатели спецпенсий (судьи, прокуроры).

  • Пенсионеры с выплатами свыше 25 950 грн (кроме военных).

  • Лица со стажем менее 15 лет (получают соцпомощь).

  • Те, кто вышел на пенсию в течение 2023 — 2025 годов (им добавят лишь по 100 грн).

