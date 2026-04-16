ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

Перерасчет пенсий в Украине: выплаты могут вырасти

Законопроект №15090-1 предусматривает изменения в законодательство о пенсионном обеспечении военных и некоторых других категорий.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пенсия

В Украине могут пересмотреть часть пенсий и увеличить их размер — речь идет об отмене ограничений для так называемых высоких выплат.

Соответствующий законопроект №15090-1 подали на рассмотрение Верховной Рады Украины. Документ предусматривает изменения в законодательство по пенсионному обеспечению военных и других категорий.

Инициатива предусматривает отмену понижающих коэффициентов для пенсий, которые превышают десять прожиточных минимумов (в 2026 году — 25 950 гривен), а также их перерасчет.

Сейчас к таким выплатам применяется коэффициент 0,5, из-за чего фактическая сумма пенсии уменьшается.

Изменения будут касаться не всех пенсионеров, а, прежде всего, военных, лиц из силовых структур и членов их семей.

Авторы законопроекта заявляют, что таким образом хотят прекратить практику уменьшения пенсий, которую считают незаконной.

По их данным, пенсионеры массово оспаривают такие ограничения в судах и выигрывают дела. В целом, украинские суды уже приняли сотни тысяч решений в пользу истцов, признавая действия государственных органов неправомерными.

В случае принятия закона ограничения на размер пенсий могут отменить, а выплаты — пересчитать независимо от даты увольнения со службы.

Напомним, в Украине законодательством предусмотрен перечень граждан, которые могут выйти на пенсию в 50 лет. К этой категории относятся родители детей с инвалидностью с детства.

Дата публикации
Количество просмотров
253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie