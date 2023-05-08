Пересчет пенсий 2023: как проходит выплата пожилым людям и кто может получить повышение

В Украине пенсионеры сетуют, что им не повышают пенсионные выплаты. Однако начисление зависит от двух важных индивидуальных показателей.

Об этом ТСН рассказал председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

"Хочу напомнить, что в солидарной системе размер пенсии каждого пенсионера зависит от двух индивидуальных показателей: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы – официальной, из которой вычислялись взносы в Пенсионный фонд Украины. В то же время Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определено, что каждый пенсионер имеет право на перерасчет пенсии. Перерасчеты могут быть как массовыми, так и индивидуальными. Индивидуальный перерасчет – это когда человек обращается в Пенсионный фонд Украины с заявлением о проведении перерасчета и предоставляет какой-то дополнительный документ, влияющий на размер пенсии, или когда наступили обстоятельства, дающие право на повышение именно его пенсии", — рассказал Евгений Капинус.

По его словам, массовые перерасчеты пенсий проводятся в связи с изменениями в законодательстве и не нуждаются в личном обращении пенсионера. Это перерасчеты в связи с увеличением прожиточного минимума, минимальной заработной платы или проведение индексации пенсий, установление возрастных надбавок.

“В результате таких перерасчетов размер повышения каждого конкретного пенсионера определяется индивидуально, с учетом личных показателей человека: закона, согласно которому была назначена пенсия, год назначения пенсии, продолжительность страхового стажа, величина заработной платы, факт работы и принадлежность пенсионера к определенной возрастной категории. Что касается индексации пенсий государственных служащих, то Правительством принято решение, что с июля 2023 пенсии бывшим государственным служащим, назначенные до 31 декабря 2022, будут проиндексированы на 19,7%”, — подчеркнул Капинус.

Также он добавил, что во время каждой индексации пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", начиная с марта 2019 года, обязательно сверяется размер пенсий бывших госслужащих с размером пенсии, если бы им была назначена пенсия по этому Закону, а не Законом "О государственной службе". И в случае если размер пенсии, назначенной по общему закону, превысит размер пенсии госслужащего, тогда человека автоматически, без дополнительных посещений органов Фонда, переводят на общую пенсию. И очень многие бывшие государственные служащие уже получают пенсию по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, что в Раде планируют проверить правомерность предоставления пенсионных выплат для украинцев.

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