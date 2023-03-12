Пересчет пенсий: кому в апреле 2023 года повысят выплаты

Кому из пенсионеров в апреле повысит пенсию читайте в материале ТСН.ua

После мартовской индексации пенсий в рамках государственной программы повышения социальных выплат в апреле планируется увеличить выплаты еще одной категории пенсионеров.

Какой категории пожилым людям увеличат пенсии в апреле 2023 года

Как сообщила первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак с 1 апреля перерасчет пенсий проведут для работающих пенсионеров, страховой также которых увеличивается.

Насколько увеличится размер пенсий для тех, кто продолжает работать

Размер перерасчета выплат в апреле будет осуществляться индивидуально с учетом приобретенного стажа и размера официальной заработной платы. Размер пенсии пенсионера, который продолжает работать, вычисляется как произведение средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.

Перерасчет пенсии будет произведен автоматически без необходимости лично обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

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