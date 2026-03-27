Пересчет пенсий с 1 апреля: кому "обновят" выплаты

Пенсионный фонд традиционно производит автоматический перерасчет пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают работать.

© ТСН

С 1 апреля 2026 года перерасчет выплат получат пенсионеры, которые продолжают работать.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Пожилые люди, которые после назначения пенсии официально работали, и за них уплачены (или они самостоятельно за себя уплатили) единый социальный взнос, каждые два года имеют право на перерасчет пенсии.

Перерасчет пенсии осуществляется:

  • с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии — если заявление подано до 15 числа включительно

  • с первого числа следующего места, если заявление подано после 15 числа

Автоматический перерасчет проводится, если человек после предварительного перерасчета продолжил работать и на 1 марта года (в котором осуществляется перерасчет) приобрел 24 месяца страхового стажа, или отработал менее 24 месяцев, но после назначения пенсии прошло два года.

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработка нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.

