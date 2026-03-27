Пересчет пенсий с 1 апреля: кому "обновят" выплаты

С 1 апреля 2026 года перерасчет выплат получат пенсионеры, которые продолжают работать.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Пожилые люди, которые после назначения пенсии официально работали, и за них уплачены (или они самостоятельно за себя уплатили) единый социальный взнос, каждые два года имеют право на перерасчет пенсии.

Перерасчет пенсии осуществляется:

с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии — если заявление подано до 15 числа включительно

с первого числа следующего места, если заявление подано после 15 числа

Автоматический перерасчет проводится, если человек после предварительного перерасчета продолжил работать и на 1 марта года (в котором осуществляется перерасчет) приобрел 24 месяца страхового стажа, или отработал менее 24 месяцев, но после назначения пенсии прошло два года.

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Проведение пересчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, именно разработка нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет произведен перерасчет», — отметил Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.