Пересчет пенсий в июле 2023 года: кому прибавят от 100 до 1000 гривен

В июле в Украине в третий раз за год перечислят пенсии. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус. «От 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" ”.

Напомним, что в марте произошла индексация, в ходе которой выплаты были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная – 100 гривен. Во время мартовской индексации пересчитаны пенсионные выплаты у 10,5 млн. украинских пенсионеров.

В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам. Размер доплат будет индивидуальным, кому могут повысить пенсии на 100 грн, кому — на 1000 грн.

Читайте также: