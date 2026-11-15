Пересчет военных пенсий: когда могут забрать индексацию

Военный ВСУ / © Pixabay

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Военный пенсионер может годами получать пенсию и даже видеть ежегодное повышение, но это еще не означает, что ее размер определен правильно.

Об этом сообщает ПФУ.

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Перерасчет военной пенсии зависит не от одного фактора: значение имеют основание для перерасчета, денежное довольствие, документы по пенсионному делу, справка и предварительные расчеты ПФУ. Поэтому универсального увеличения, одинакового для всех военных пенсионеров, нет.

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От чего зависит финальный размер военной пенсии

При назначении или пересмотре выплат Пенсионный фонд использует целый ряд показателей, формирующих денежное довольствие военного. В этот перечень входят должностной оклад, надбавки за военное или специальное звание, доплаты за выслугу лет, а также ежемесячные премии и дополнительные вознаграждения.

Однако автоматически в расчет попадают далеко не все суммы, получаемые человеком во время службы. Каждую составляющую нужно подтверждать документально, иначе инспектор просто не примет ее к сведению, что приведет к существенному занижению ежемесячного дохода.

Что изменилось для военных пенсий в 2026 году

С 1 марта 2026 года правительство провело индексацию пенсий. Коэффициент индексации установлен на уровне 1,121, то есть 12,1%. Индексация распространилась, в частности, на военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Поэтому после мартовской индексации может оставаться необходимость отдельно проверить правильность ранее проведенных расчетов и наличие других оснований для перерасчета.

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Напомним, семья украинского военнослужащего, пропавшего без вести во время военных действий, имеет право обратиться в суд с заявлением о признании его умершим. По общему правилу это возможно после 2 лет со дня исчезновения, однако если известны конкретные обстоятельства (например, участие в выполнении боевого задания), срок сокращается до 6 месяцев.

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